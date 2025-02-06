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Как можно есть шаурму и получать за это деньги?

Еда

В Москве открыта вакансия "Главный дегустатор шаурмы".

Шаурма
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаурма

Объявление на сайте "Авито" гласит, что в должностные обязанности входит: проверка вкуса, контроль за свежестью, проверка стандартов в шаурменных, создание новых рецептов.

Занятость — 5 дней в неделю. Помимо этого кандидат на должность должен любить шаурму, иметь опыт дегустации и быть готовым к командировкам.

В свою очередь, работодатель обязуется выплачивать заработную плату до 300 000 рублей в месяц, обеспечивать фирменной одеждой и медицинской страховкой.

Самое интересное, что эта вакансия, висит на сайте уже месяц, пишут argumenti.ru.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях. При дегустации некоторых продуктов оцениваются также их ароматические и визуальные особенности.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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