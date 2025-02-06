Попробуйте драники по-новому: один ингредиент — и привычное блюдо заиграет свежими красками

Драники — не самое полезное, но, безусловно, одно из самых любимых картофельных блюд. Однако даже классический рецепт можно улучшить! Попробуйте добавить всего один ингредиент — грибы, и привычное угощение заиграет новыми вкусами.
Этот вариант драников сочетает хрустящую картофельную корочку и нежную грибную начинку.
Ингредиенты:
Подавать такие драники лучше всего со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!
Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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