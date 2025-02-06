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Попробуйте драники по-новому: один ингредиент — и привычное блюдо заиграет свежими красками

1:27
Еда

Драники — не самое полезное, но, безусловно, одно из самых любимых картофельных блюд. Однако даже классический рецепт можно улучшить! Попробуйте добавить всего один ингредиент — грибы, и привычное угощение заиграет новыми вкусами.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Как приготовить драники с грибами

Этот вариант драников сочетает хрустящую картофельную корочку и нежную грибную начинку.

Ингредиенты:

  • Картофель: 6 шт.
  • Лук репчатый: 1 шт.
  • Мука: 2 ст. л.
  • Яйцо: 1 шт.
  • Грибы (шампиньоны или другие): 300 г.
  • Сметана: 1-2 ст. л.
  • Масло растительное: по необходимости.
  • Соль и перец: по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Картофель и лук очистить, натереть на мелкой тёрке и отжать лишний сок.
  2. В смесь добавить яйцо, муку, соль и тщательно перемешать.
  3. Грибы нарезать пластинками и обжарить с луком на сковороде.
  4. Готовую начинку переложить в миску, добавить сметану, соль и специи.
  5. Разогреть сковороду, выложить ложкой слой картофельной массы, в центр поместить начинку из грибов, затем накрыть ещё одним слоем теста.
  6. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Подавать такие драники лучше всего со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.  
 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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