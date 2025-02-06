Попробуйте драники по-новому: один ингредиент — и привычное блюдо заиграет свежими красками

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники — не самое полезное, но, безусловно, одно из самых любимых картофельных блюд. Однако даже классический рецепт можно улучшить! Попробуйте добавить всего один ингредиент — грибы, и привычное угощение заиграет новыми вкусами.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Как приготовить драники с грибами

Этот вариант драников сочетает хрустящую картофельную корочку и нежную грибную начинку.

Ингредиенты:

Картофель: 6 шт.

Лук репчатый: 1 шт.

Мука: 2 ст. л.

Яйцо: 1 шт.

Грибы (шампиньоны или другие): 300 г.

Сметана: 1-2 ст. л.

Масло растительное: по необходимости.

Соль и перец: по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

Картофель и лук очистить, натереть на мелкой тёрке и отжать лишний сок. В смесь добавить яйцо, муку, соль и тщательно перемешать. Грибы нарезать пластинками и обжарить с луком на сковороде. Готовую начинку переложить в миску, добавить сметану, соль и специи. Разогреть сковороду, выложить ложкой слой картофельной массы, в центр поместить начинку из грибов, затем накрыть ещё одним слоем теста. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Подавать такие драники лучше всего со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.





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