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Сливочное масло 72,5 % – обман? Определяем настоящий продукт

1:41
Еда

Существует распространённое мнение, что сливочное масло должно обязательно иметь жирность 82,5 %, а все другие варианты — это спреды или маргарины. Однако это не так. Масло с жирностью 72,5 % и ниже — тоже натуральный продукт, и опасаться его не стоит.

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

Какая бывает жирность сливочного масла

Содержание жира в сливочном масле может варьироваться от 50 до 82,5 %. В зависимости от показателя различают несколько видов:

  • 82,5 % — традиционное масло.
  • 80 % — любительское масло.
  • 72,5 % — также относится к традиционному.
  • 61 % — бутербродное масло.
  • 50 % — чайное масло.

Чем ниже жирность, тем выше содержание воды или пахты. Однако такие продукты по-прежнему остаются настоящим маслом, а не спредом или маргарином.

Как жирность влияет на масло

  • Чем выше процент жирности, тем калорийнее продукт. Людям, следящим за фигурой, не стоит налегать на самые жирные варианты.
  • Масло может быть сладкосливочным (без соли) и соленосливочным (с добавлением соли, что продлевает срок хранения).
  • Кислосливочное масло производится из сквашенных сливок, дольше хранится и обладает специфическим вкусом.

Таким образом, выбирать сливочное масло можно исходя из предпочтений и потребностей, но не стоит считать продукты с жирностью ниже 82,5 % чем-то ненатуральным.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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