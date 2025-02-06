Сливочное масло 72,5 % – обман? Определяем настоящий продукт

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует распространённое мнение, что сливочное масло должно обязательно иметь жирность 82,5 %, а все другие варианты — это спреды или маргарины. Однако это не так. Масло с жирностью 72,5 % и ниже — тоже натуральный продукт, и опасаться его не стоит.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сливочное масло

Какая бывает жирность сливочного масла

Содержание жира в сливочном масле может варьироваться от 50 до 82,5 %. В зависимости от показателя различают несколько видов:

82,5 % — традиционное масло.

80 % — любительское масло.

72,5 % — также относится к традиционному.

61 % — бутербродное масло.

50 % — чайное масло.

Чем ниже жирность, тем выше содержание воды или пахты. Однако такие продукты по-прежнему остаются настоящим маслом, а не спредом или маргарином.

Как жирность влияет на масло

Чем выше процент жирности, тем калорийнее продукт. Людям, следящим за фигурой, не стоит налегать на самые жирные варианты.

Масло может быть сладкосливочным (без соли) и соленосливочным (с добавлением соли, что продлевает срок хранения).

Кислосливочное масло производится из сквашенных сливок, дольше хранится и обладает специфическим вкусом.

Таким образом, выбирать сливочное масло можно исходя из предпочтений и потребностей, но не стоит считать продукты с жирностью ниже 82,5 % чем-то ненатуральным.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



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