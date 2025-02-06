Сливочное масло 72,5 % – обман? Определяем настоящий продукт

Существует распространённое мнение, что сливочное масло должно обязательно иметь жирность 82,5 %, а все другие варианты — это спреды или маргарины. Однако это не так. Масло с жирностью 72,5 % и ниже — тоже натуральный продукт, и опасаться его не стоит.
Содержание жира в сливочном масле может варьироваться от 50 до 82,5 %. В зависимости от показателя различают несколько видов:
Чем ниже жирность, тем выше содержание воды или пахты. Однако такие продукты по-прежнему остаются настоящим маслом, а не спредом или маргарином.
Таким образом, выбирать сливочное масло можно исходя из предпочтений и потребностей, но не стоит считать продукты с жирностью ниже 82,5 % чем-то ненатуральным.
Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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