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Теперь блины не рвутся — маленький трюк, который работает всегда

Еда

Даже проверенное тесто иногда ведёт себя непредсказуемо: блины рвутся, прилипают к сковороде и не хотят переворачиваться. Особенно обидно, если это случается на Масленицу! Но есть несколько простых хитростей, которые помогут сделать блины идеальными.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

5 лайфхаков, чтобы блины не прилипали

  1. Следите за консистенцией теста
    Если тесто слишком густое, блин прилипнет. Если жидкое — тоже. Контролируйте баланс муки, молока (или кефира) и яиц, корректируя их количество.

  2. Разогревайте сковороду правильно
    Перед первым блином нагрейте её на максимальном огне, чтобы тепло равномерно распределилось. Затем можно немного убавить огонь, но начинать жарить на холодной сковороде — ошибка.

  3. Смазывайте сковороду регулярно
    Чтобы блины легко снимались, наносите масло каждые 2-3 блина, используя силиконовую кисточку.

  4. Не спешите переворачивать
    Подождите, пока одна сторона полностью пропечётся. Если пытаться перевернуть слишком рано, блин порвётся.

  5. Хитрость с солью
    Эксперты советуют: перед жаркой нагрейте сковороду и всыпьте щепотку соли. Когда кристаллы начнут "подпрыгивать", уберите их, смажьте сковороду маслом и жарьте блины. Даже самые тонкие больше не прилипнут!

Теперь ваши блины будут идеальными — румяными, мягкими и легко переворачивающимися!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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