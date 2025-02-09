Теперь блины не рвутся — маленький трюк, который работает всегда

Даже проверенное тесто иногда ведёт себя непредсказуемо: блины рвутся, прилипают к сковороде и не хотят переворачиваться. Особенно обидно, если это случается на Масленицу! Но есть несколько простых хитростей, которые помогут сделать блины идеальными.
Следите за консистенцией теста
Если тесто слишком густое, блин прилипнет. Если жидкое — тоже. Контролируйте баланс муки, молока (или кефира) и яиц, корректируя их количество.
Разогревайте сковороду правильно
Перед первым блином нагрейте её на максимальном огне, чтобы тепло равномерно распределилось. Затем можно немного убавить огонь, но начинать жарить на холодной сковороде — ошибка.
Смазывайте сковороду регулярно
Чтобы блины легко снимались, наносите масло каждые 2-3 блина, используя силиконовую кисточку.
Не спешите переворачивать
Подождите, пока одна сторона полностью пропечётся. Если пытаться перевернуть слишком рано, блин порвётся.
Хитрость с солью
Эксперты советуют: перед жаркой нагрейте сковороду и всыпьте щепотку соли. Когда кристаллы начнут "подпрыгивать", уберите их, смажьте сковороду маслом и жарьте блины. Даже самые тонкие больше не прилипнут!
Теперь ваши блины будут идеальными — румяными, мягкими и легко переворачивающимися!
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
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