Теперь блины не рвутся — маленький трюк, который работает всегда

Даже проверенное тесто иногда ведёт себя непредсказуемо: блины рвутся, прилипают к сковороде и не хотят переворачиваться. Особенно обидно, если это случается на Масленицу! Но есть несколько простых хитростей, которые помогут сделать блины идеальными.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

5 лайфхаков, чтобы блины не прилипали

Следите за консистенцией теста

Если тесто слишком густое, блин прилипнет. Если жидкое — тоже. Контролируйте баланс муки, молока (или кефира) и яиц, корректируя их количество. Разогревайте сковороду правильно

Перед первым блином нагрейте её на максимальном огне, чтобы тепло равномерно распределилось. Затем можно немного убавить огонь, но начинать жарить на холодной сковороде — ошибка. Смазывайте сковороду регулярно

Чтобы блины легко снимались, наносите масло каждые 2-3 блина, используя силиконовую кисточку. Не спешите переворачивать

Подождите, пока одна сторона полностью пропечётся. Если пытаться перевернуть слишком рано, блин порвётся. Хитрость с солью

Эксперты советуют: перед жаркой нагрейте сковороду и всыпьте щепотку соли. Когда кристаллы начнут "подпрыгивать", уберите их, смажьте сковороду маслом и жарьте блины. Даже самые тонкие больше не прилипнут!

Теперь ваши блины будут идеальными — румяными, мягкими и легко переворачивающимися!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



