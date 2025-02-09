Больше не леплю пельмени — этот способ экономит время и силы

Если хочется пельменей, но нет времени на долгую лепку, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые пельмени готовятся всего за 15 минут, но получаются такими же вкусными и сочными. Они напоминают классические пельмени, но без хлопот с тестом.
Основные продукты:
Для кляра:
Быстро, просто и вкусно! Эти ленивые пельмени подойдут для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку, но любит домашнюю еду.
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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