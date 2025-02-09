Больше не леплю пельмени — этот способ экономит время и силы

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется пельменей, но нет времени на долгую лепку, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые пельмени готовятся всего за 15 минут, но получаются такими же вкусными и сочными. Они напоминают классические пельмени, но без хлопот с тестом.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пельмени

Ингредиенты

Основные продукты:

Фарш — по вкусу

Лук — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Мука — для панировки

Лавровый лист — для аромата

Для кляра:

Яйца — 2 шт.

Ледяная вода — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить

Добавьте в фарш нарезанный лук, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера. Каждую фрикадельку сначала обваляйте в муке, затем обмакните в яичный кляр, а затем снова в муку. Если хотите более толстый слой теста, повторите процесс ещё раз, но последний слой всегда должен быть мукой. Опустите пельмени в кипящую подсоленную воду, добавьте лавровый лист. Варите, как обычные пельмени. Когда пельмени всплывут на поверхность, варите их ещё 5 минут. Подавайте со сметаной, аджикой или кетчупом.

Быстро, просто и вкусно! Эти ленивые пельмени подойдут для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку, но любит домашнюю еду.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.

