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Больше не леплю пельмени — этот способ экономит время и силы

1:24
Еда

Если хочется пельменей, но нет времени на долгую лепку, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые пельмени готовятся всего за 15 минут, но получаются такими же вкусными и сочными. Они напоминают классические пельмени, но без хлопот с тестом.

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Ингредиенты

Основные продукты:

  • Фарш — по вкусу
  • Лук — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Мука — для панировки
  • Лавровый лист — для аромата

Для кляра:

  • Яйца — 2 шт.
  • Ледяная вода — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить

  1. Добавьте в фарш нарезанный лук, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.
  2. Каждую фрикадельку сначала обваляйте в муке, затем обмакните в яичный кляр, а затем снова в муку. Если хотите более толстый слой теста, повторите процесс ещё раз, но последний слой всегда должен быть мукой.
  3. Опустите пельмени в кипящую подсоленную воду, добавьте лавровый лист. Варите, как обычные пельмени.
  4. Когда пельмени всплывут на поверхность, варите их ещё 5 минут.
  5. Подавайте со сметаной, аджикой или кетчупом.

Быстро, просто и вкусно! Эти ленивые пельмени подойдут для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку, но любит домашнюю еду.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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