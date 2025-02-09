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Этот суп разлетится за считанные минуты — сочетание сыра и брокколи бесподобно

1:39
Еда

Этот суп — настоящий уют в тарелке. Он получается нежным, ароматным и с насыщенным сырным вкусом. Брокколи добавляет легкость, а копченая паприка делает вкус особенным. Готовится просто, а результат порадует всех, кто любит сливочные супы.

сырный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Лук — половина головки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Морковь — 1 небольшая
  • Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Копченая паприка — 1 ч. л.
  • Бульон (куриный, овощной или вода) — 300 мл
  • Молоко — 300 мл
  • Брокколи — по вкусу
  • Сыр Чеддер — 50 г

Как приготовить

  1. Нарежьте лук, натрите чеснок на мелкой тёрке, а морковь на крупной.
  2. В кастрюле на слабом огне растопите сливочное масло и обжаривайте лук, чеснок и морковь пару минут.
  3. Добавьте кукурузный крахмал и специи, хорошо перемешайте. Копченая паприка придаст супу особый вкус.
  4. Влейте бульон и молоко, добавьте брокколи. Перемешайте, чтобы не было комочков, и варите на среднем огне 10-15 минут.
  5. Добавьте натёртый сыр Чеддер, помешивая, варите ещё 1-2 минуты, пока сыр полностью не растает.
  6. Подавайте с тёртым сыром и обжаренным хлебом.

Этот суп идеально подойдёт для уютного обеда или ужина. Кремовая текстура, насыщенный вкус и аромат свежего сыра не оставят равнодушными даже самых привередливых гурманов.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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