Этот суп разлетится за считанные минуты — сочетание сыра и брокколи бесподобно

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп — настоящий уют в тарелке. Он получается нежным, ароматным и с насыщенным сырным вкусом. Брокколи добавляет легкость, а копченая паприка делает вкус особенным. Готовится просто, а результат порадует всех, кто любит сливочные супы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сырный суп

Ингредиенты

Сливочное масло — 1 ст. л.

Лук — половина головки

Чеснок — 1 зубчик

Морковь — 1 небольшая

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Копченая паприка — 1 ч. л.

Бульон (куриный, овощной или вода) — 300 мл

Молоко — 300 мл

Брокколи — по вкусу

Сыр Чеддер — 50 г

Как приготовить

Нарежьте лук, натрите чеснок на мелкой тёрке, а морковь на крупной. В кастрюле на слабом огне растопите сливочное масло и обжаривайте лук, чеснок и морковь пару минут. Добавьте кукурузный крахмал и специи, хорошо перемешайте. Копченая паприка придаст супу особый вкус. Влейте бульон и молоко, добавьте брокколи. Перемешайте, чтобы не было комочков, и варите на среднем огне 10-15 минут. Добавьте натёртый сыр Чеддер, помешивая, варите ещё 1-2 минуты, пока сыр полностью не растает. Подавайте с тёртым сыром и обжаренным хлебом.

Этот суп идеально подойдёт для уютного обеда или ужина. Кремовая текстура, насыщенный вкус и аромат свежего сыра не оставят равнодушными даже самых привередливых гурманов.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



