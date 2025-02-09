Этот суп разлетится за считанные минуты — сочетание сыра и брокколи бесподобно

Этот суп — настоящий уют в тарелке. Он получается нежным, ароматным и с насыщенным сырным вкусом. Брокколи добавляет легкость, а копченая паприка делает вкус особенным. Готовится просто, а результат порадует всех, кто любит сливочные супы.
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сырный суп
Ингредиенты
Сливочное масло — 1 ст. л.
Лук — половина головки
Чеснок — 1 зубчик
Морковь — 1 небольшая
Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Копченая паприка — 1 ч. л.
Бульон (куриный, овощной или вода) — 300 мл
Молоко — 300 мл
Брокколи — по вкусу
Сыр Чеддер — 50 г
Как приготовить
Нарежьте лук, натрите чеснок на мелкой тёрке, а морковь на крупной.
В кастрюле на слабом огне растопите сливочное масло и обжаривайте лук, чеснок и морковь пару минут.
Добавьте кукурузный крахмал и специи, хорошо перемешайте. Копченая паприка придаст супу особый вкус.
Влейте бульон и молоко, добавьте брокколи. Перемешайте, чтобы не было комочков, и варите на среднем огне 10-15 минут.
Добавьте натёртый сыр Чеддер, помешивая, варите ещё 1-2 минуты, пока сыр полностью не растает.
Подавайте с тёртым сыром и обжаренным хлебом.
Этот суп идеально подойдёт для уютного обеда или ужина. Кремовая текстура, насыщенный вкус и аромат свежего сыра не оставят равнодушными даже самых привередливых гурманов.
Уточнения
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.