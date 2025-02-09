Этот салат не останется на тарелке — сочетание бекона и картофеля идеально

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычные салаты кажутся скучными, попробуйте этот вариант! Хрустящий картофель, ароматный бекон, пикантные огурцы и нежный соус делают блюдо не только сытным, но и невероятно вкусным. Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо или гарнир — он идеально подходит для уютного семейного ужина.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Ингредиенты

Основные продукты:

Картофель — 6-7 шт. (бейби или обычный)

Бекон — 200 г

Маринованные огурцы — 6-7 шт.

Красный лук — 1 шт.

Пучок зелени (укроп, петрушка)

Для соуса:

Греческий йогурт

Дижонская горчица

Сладкий чили

Мёд

Соль, перец

Как приготовить

Отварите картофель до готовности, затем выложите его на пергамент и слегка раздавите. Присыпьте солью, паприкой, сушёным чесноком, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 180-190°C 20-25 минут, пока картофель не станет хрустящим. Нарежьте бекон произвольно и обжарьте его на сухой сковороде. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Огурцы нарежьте кружочками, лук — полукольцами, зелень измельчите. В тёплый картофель добавьте бекон, огурцы, лук и зелень. Приготовьте соус: смешайте греческий йогурт, дижонскую горчицу, сладкий чили, мёд, соль и перец по вкусу. Заправьте салат соусом и сразу подавайте.

Этот салат — находка для любителей насыщенного вкуса и тёплых блюд. Хрустящий картофель, пикантный соус и ароматный бекон создают потрясающее сочетание!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

