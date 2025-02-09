Этот салат не останется на тарелке — сочетание бекона и картофеля идеально

Если обычные салаты кажутся скучными, попробуйте этот вариант! Хрустящий картофель, ароматный бекон, пикантные огурцы и нежный соус делают блюдо не только сытным, но и невероятно вкусным. Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо или гарнир — он идеально подходит для уютного семейного ужина.
Основные продукты:
Для соуса:
Отварите картофель до готовности, затем выложите его на пергамент и слегка раздавите. Присыпьте солью, паприкой, сушёным чесноком, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 180-190°C 20-25 минут, пока картофель не станет хрустящим.
Нарежьте бекон произвольно и обжарьте его на сухой сковороде. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Огурцы нарежьте кружочками, лук — полукольцами, зелень измельчите.
В тёплый картофель добавьте бекон, огурцы, лук и зелень.
Приготовьте соус: смешайте греческий йогурт, дижонскую горчицу, сладкий чили, мёд, соль и перец по вкусу.
Заправьте салат соусом и сразу подавайте.
Этот салат — находка для любителей насыщенного вкуса и тёплых блюд. Хрустящий картофель, пикантный соус и ароматный бекон создают потрясающее сочетание!
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.