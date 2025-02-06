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Хрустящие снаружи, сочные внутри: как испечь пирожки без фритюра

1:40
Еда

Иногда возникает желание порадовать себя ароматными пирожками с насыщенной мясной начинкой. Наиболее известным вариантом являются беляши, но многие отказываются от этого угощения из-за необходимости жарить их в масле.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Однако не стоит огорчаться: кулинары предлагают более полезный способ насладиться любимым блюдом — приготовьте пирожки с фаршем, используя кефирное тесто для выпекания.

Ингредиенты

  • 200 мл кефира
  • 2,5 стакана муки
  • куриное яйцо
  • растительное масло
  • сода и соль

Для начинки возьмите:

  • куриный фарш
  • репчатый лук
  • соль, перец и зелень

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты для теста в следующем порядке: сначала яйцо, затем соль, кефир, масло, сода и просеянная мука. После этого накройте тесто и оставьте его на 30 минут.

Приготовление начинки также не вызовет трудностей: мелко нарежьте лук и зелень, смешайте их с фаршем, добавьте соль, перец и три столовые ложки воды. Хорошо перемешайте все компоненты.

Теперь можно приступить к формированию пирожков. Разделите тесто на равные части, раскатайте каждую, поместите в центр начинку и соберите края, придавая форму "мешочка".

Смажьте каждый пирожок желтком и выпекайте при температуре 190°C в течение 30 минут. Как только выпечка будет готова, сбрызните пирожки водой, накройте полотенцем и дайте им "настояться" в течение 20 минут.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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