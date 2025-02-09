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Сочники на расхват — один раз попробуете, и будете печь постоянно

1:58
Еда

Аромат свежей выпечки, мягкое тесто и нежная творожная начинка — эти сочники напомнят вкус детства. Их пекли в школьных столовых, продавали в булочных, а теперь их можно приготовить дома. Никаких сложных ингредиентов, только проверенный рецепт, который получается всегда.

сочни
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
сочни

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука пшеничная — 300 г (+20 г для раскатки)
  • Сметана 20% — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.

Для начинки:

  • Творог в брикете (от 5%) — 200 г
  • Белок — 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Мука пшеничная — 25 г (или крахмал 15 г)
  • Сметана (от 20%) — 30 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для смазывания:

  • Желток
  • Молоко — 1 ч. л.

Как приготовить

  1. Приготовьте тесто: взбейте сливочное масло с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой массы. Добавьте сметану, яйцо, снова взбейте. Всыпьте муку, предварительно просеянную с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое тесто (не вымешивайте слишком долго).

  2. Приготовьте начинку: разомните вилкой творог, добавьте белок, сахар, муку (или крахмал), сметану и ванильный сахар. Перемешайте до однородности.

  3. Сформируйте сочники: раскатайте тесто, вырежьте кружки, выложите начинку и сложите пополам, слегка прижав края.

  4. Выпекайте при 180°С около 25 минут до золотистого цвета.

Совет: чтобы сочники не раскрывались, не кладите слишком много начинки и слегка прижимайте края перед выпечкой.

Уточнения

Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Различают сочни сладкие из песочного теста (например, с творожной начинкой), и сочни из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тёртым сыром и другими начинками.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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