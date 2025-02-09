Сочники на расхват — один раз попробуете, и будете печь постоянно

Аромат свежей выпечки, мягкое тесто и нежная творожная начинка — эти сочники напомнят вкус детства. Их пекли в школьных столовых, продавали в булочных, а теперь их можно приготовить дома. Никаких сложных ингредиентов, только проверенный рецепт, который получается всегда.
Для теста:
Для начинки:
Для смазывания:
Приготовьте тесто: взбейте сливочное масло с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой массы. Добавьте сметану, яйцо, снова взбейте. Всыпьте муку, предварительно просеянную с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое тесто (не вымешивайте слишком долго).
Приготовьте начинку: разомните вилкой творог, добавьте белок, сахар, муку (или крахмал), сметану и ванильный сахар. Перемешайте до однородности.
Сформируйте сочники: раскатайте тесто, вырежьте кружки, выложите начинку и сложите пополам, слегка прижав края.
Выпекайте при 180°С около 25 минут до золотистого цвета.
Совет: чтобы сочники не раскрывались, не кладите слишком много начинки и слегка прижимайте края перед выпечкой.
Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Различают сочни сладкие из песочного теста (например, с творожной начинкой), и сочни из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тёртым сыром и другими начинками.
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