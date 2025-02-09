Сочники на расхват — один раз попробуете, и будете печь постоянно

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат свежей выпечки, мягкое тесто и нежная творожная начинка — эти сочники напомнят вкус детства. Их пекли в школьных столовых, продавали в булочных, а теперь их можно приготовить дома. Никаких сложных ингредиентов, только проверенный рецепт, который получается всегда.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain сочни

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная — 300 г (+20 г для раскатки)

Сметана 20% — 100 г

Сахар — 100 г

Сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Для начинки:

Творог в брикете (от 5%) — 200 г

Белок — 1 шт.

Сахар — 50 г

Мука пшеничная — 25 г (или крахмал 15 г)

Сметана (от 20%) — 30 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для смазывания:

Желток

Молоко — 1 ч. л.

Как приготовить

Приготовьте тесто: взбейте сливочное масло с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой массы. Добавьте сметану, яйцо, снова взбейте. Всыпьте муку, предварительно просеянную с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое тесто (не вымешивайте слишком долго). Приготовьте начинку: разомните вилкой творог, добавьте белок, сахар, муку (или крахмал), сметану и ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Сформируйте сочники: раскатайте тесто, вырежьте кружки, выложите начинку и сложите пополам, слегка прижав края. Выпекайте при 180°С около 25 минут до золотистого цвета.

Совет: чтобы сочники не раскрывались, не кладите слишком много начинки и слегка прижимайте края перед выпечкой.

Уточнения

Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Различают сочни сладкие из песочного теста (например, с творожной начинкой), и сочни из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тёртым сыром и другими начинками.



