Курица или индейка — какое мясо полезнее? Ответ вас удивит

Многие задаются вопросом что полезнее: курица или индейка? Оба вида мяса считаются диетическими, но если сравнить их по составу, индейка выигрывает по многим показателям. Диетолог Марина Аплетаева объяснила, в чём разница между этими продуктами.
Несмотря на пользу индейки, врач не рекомендует заменять ею всё мясо. Лучше включать в рацион разные источники белка: курицу, индейку, рыбу и растительные продукты вроде бобовых.
Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
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