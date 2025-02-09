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Курица или индейка — какое мясо полезнее? Ответ вас удивит

1:03
Еда

Многие задаются вопросом что полезнее: курица или индейка? Оба вида мяса считаются диетическими, но если сравнить их по составу, индейка выигрывает по многим показателям. Диетолог Марина Аплетаева объяснила, в чём разница между этими продуктами.

Куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриное филе

Чем индейка лучше курицы

  • В 100 г индейки содержится 26 г белка — больше, чем в курице.
  • В составе больше магния, фосфора и витамина А, которые поддерживают здоровье мышц, костей, зрения и иммунитета.
  • Индейка богаче селеном, который необходим для сердца, сосудов и щитовидной железы.
  • В ней больше триптофана — аминокислоты, из которой организм вырабатывает гормоны радости и сна.

Стоит ли полностью отказаться от курицы

Несмотря на пользу индейки, врач не рекомендует заменять ею всё мясо. Лучше включать в рацион разные источники белка: курицу, индейку, рыбу и растительные продукты вроде бобовых.

 

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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