Курица или индейка — какое мясо полезнее? Ответ вас удивит

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие задаются вопросом что полезнее: курица или индейка? Оба вида мяса считаются диетическими, но если сравнить их по составу, индейка выигрывает по многим показателям. Диетолог Марина Аплетаева объяснила, в чём разница между этими продуктами.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриное филе

Чем индейка лучше курицы

В 100 г индейки содержится 26 г белка — больше, чем в курице.

В составе больше магния, фосфора и витамина А, которые поддерживают здоровье мышц, костей, зрения и иммунитета.

Индейка богаче селеном, который необходим для сердца, сосудов и щитовидной железы.

В ней больше триптофана — аминокислоты, из которой организм вырабатывает гормоны радости и сна.

Стоит ли полностью отказаться от курицы

Несмотря на пользу индейки, врач не рекомендует заменять ею всё мясо. Лучше включать в рацион разные источники белка: курицу, индейку, рыбу и растительные продукты вроде бобовых.

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.



