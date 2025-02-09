Ошибки при приготовлении баклажанов — как избежать отравления

Баклажаны — это не просто вкусный и универсальный овощ, но и источник клетчатки и витаминов. Их добавляют в рагу, салаты, делают из них фаршированные "лодочки". Однако диетолог Маргарита Королева предупреждает: этот овощ подходит не всем.
Людям с проблемами пищеварения и аутоиммунными заболеваниями баклажаны могут навредить. Как и все паслёновые, они содержат лектины — вещества, которые способны усиливать воспалительные процессы.
"Он может поддержать огонь воспаления и встать вопреки лечебной программе, назначенной врачом", — отметила специалист.
Чтобы избежать проблем, перед приготовлением баклажаны лучше замачивать в подсоленной воде — это поможет снизить уровень соланина.
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
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