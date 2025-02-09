Котлеты из магазина могут быть полезными: обратите внимание на этот признак

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычно котлеты считаются вредной едой, но если приготовить их правильно, они могут принести пользу организму. Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, что котлеты из индейки — один из самых полезных вариантов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

В индейке содержится много селена, который поддерживает здоровье щитовидной железы. Всего 100 г мяса дают почти 40% от суточной нормы этого важного микроэлемента. Дефицит селена может привести к аутоиммунному тиреоидиту, который вызывает усталость, отёки, набор веса и проблемы со сном. Особенно этот недуг угрожает женщинам в возрасте 30-50 лет.

Какие полезные вещества есть в котлетах из индейки

Витамин В12 - улучшает состояние волос, кожи и ногтей.

- улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Чеснок и лук в составе придают блюду не только вкус, но и дополнительные противовоспалительные свойства.

в составе придают блюду не только вкус, но и дополнительные противовоспалительные свойства. Белок из мяса индейки легко усваивается и помогает поддерживать мышечную массу.

Как выбрать готовые котлеты

Если нет времени на готовку, можно купить котлеты категории А - в них содержится около 80% мяса, что делает их более полезными и насыщенными белком.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



