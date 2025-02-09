Котлеты из магазина могут быть полезными: обратите внимание на этот признак

Обычно котлеты считаются вредной едой, но если приготовить их правильно, они могут принести пользу организму. Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, что котлеты из индейки — один из самых полезных вариантов.
В индейке содержится много селена, который поддерживает здоровье щитовидной железы. Всего 100 г мяса дают почти 40% от суточной нормы этого важного микроэлемента. Дефицит селена может привести к аутоиммунному тиреоидиту, который вызывает усталость, отёки, набор веса и проблемы со сном. Особенно этот недуг угрожает женщинам в возрасте 30-50 лет.
Если нет времени на готовку, можно купить котлеты категории А - в них содержится около 80% мяса, что делает их более полезными и насыщенными белком.
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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