Можно ли заменить свежую рыбу консервированной – ответ вас удивит

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервированная рыба — удобный и вкусный продукт, но многие сомневаются в её пользе. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов уверяет: некоторые виды консервированной рыбы не только не уступают свежей, но и даже полезнее!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Консервированный тунец

Какие рыбные консервы самые полезные

Печень трески

Этот субпродукт быстро портится в свежем виде, а консервация помогает сохранить ценные жирные кислоты, фтор, медь и витамины A, D, E. Главное — выбирать печень кусками, а не в виде паштета.

Сайра

Эта рыба плохо переносит термическую обработку, поэтому в консервированном виде сохраняет максимум полезных веществ: витамины B2, B6, B12 и хром, который защищает сосуды от атеросклероза.

Скумбрия и тунец

Обе рыбы богаты омега-3 и витаминами группы В. В тунце особенно много йода, фосфора и фтора, а в скумбрии омега-3 почти столько же, сколько в лососе. Главное — выбирать консервы в собственном соку, а не в масле, чтобы не потерять полезные свойства.

Как выбрать полезные консервы

Избегайте консервов с добавлением масла — они теряют часть ценных веществ.

Проверяйте состав: в идеале он должен содержать только рыбу, соль и воду.

Обратите внимание на дату производства и срок хранения — лучше выбирать свежие партии.

Консервированная рыба — это не просто удобный продукт, но и полноценный источник витаминов и минералов, если выбирать её правильно!

Уточнения

Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



