Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких рыбных консервах скрыт витамин D для вашего здоровья?
Балкон превратится в сад: 6 вкусных культур, которые легко вырастить
Секрет пышного цветения петуний: чем лучше подкармливать рассаду
Ищете покой в аэропорту? Вот места, где можно расслабиться
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит
Загадочный камень Свингеруд: старейший рунический памятник может повлиять на историю письменности
Ещё одна статуя нашлась там, где её не ждали — находка на острове Пасхи
Екатерина Гусева гордится своей дочерью, которая спасает больных детей
Не только из суеверных соображений: четыре веские причины хранить чашки вверх тормашками

Можно ли заменить свежую рыбу консервированной – ответ вас удивит

1:36
Еда

Консервированная рыба — удобный и вкусный продукт, но многие сомневаются в её пользе. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов уверяет: некоторые виды консервированной рыбы не только не уступают свежей, но и даже полезнее!

Консервированный тунец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Консервированный тунец

Какие рыбные консервы самые полезные

Печень трески
Этот субпродукт быстро портится в свежем виде, а консервация помогает сохранить ценные жирные кислоты, фтор, медь и витамины A, D, E. Главное — выбирать печень кусками, а не в виде паштета.

Сайра
Эта рыба плохо переносит термическую обработку, поэтому в консервированном виде сохраняет максимум полезных веществ: витамины B2, B6, B12 и хром, который защищает сосуды от атеросклероза.

Скумбрия и тунец
Обе рыбы богаты омега-3 и витаминами группы В. В тунце особенно много йода, фосфора и фтора, а в скумбрии омега-3 почти столько же, сколько в лососе. Главное — выбирать консервы в собственном соку, а не в масле, чтобы не потерять полезные свойства.

Как выбрать полезные консервы

  • Избегайте консервов с добавлением масла — они теряют часть ценных веществ.
  • Проверяйте состав: в идеале он должен содержать только рыбу, соль и воду.
  • Обратите внимание на дату производства и срок хранения — лучше выбирать свежие партии.

Консервированная рыба — это не просто удобный продукт, но и полноценный источник витаминов и минералов, если выбирать её правильно!

Уточнения

Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Последние материалы
Загадочный камень Свингеруд: старейший рунический памятник может повлиять на историю письменности
Ещё одна статуя нашлась там, где её не ждали — находка на острове Пасхи
Не только из суеверных соображений: четыре веские причины хранить чашки вверх тормашками
Екатерина Гусева гордится своей дочерью, которая спасает больных детей
Можно ли заменить свежую рыбу консервированной – ответ вас удивит
Животные меняют нас: как питомцы влияют на здоровье и настроение
Кризис в Приднестровье: как нехватка газа угрожает стабильности республики
Почему ветеринарные инсектициды несут скрытую угрозу для природы
Эти сладости можно давать детям — и не переживать за здоровье
Этот способ разморозки делает мясо опасным: не повторяйте ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.