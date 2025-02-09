Можно ли заменить свежую рыбу консервированной – ответ вас удивит

Консервированная рыба — удобный и вкусный продукт, но многие сомневаются в её пользе. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов уверяет: некоторые виды консервированной рыбы не только не уступают свежей, но и даже полезнее!
Печень трески
Этот субпродукт быстро портится в свежем виде, а консервация помогает сохранить ценные жирные кислоты, фтор, медь и витамины A, D, E. Главное — выбирать печень кусками, а не в виде паштета.
Сайра
Эта рыба плохо переносит термическую обработку, поэтому в консервированном виде сохраняет максимум полезных веществ: витамины B2, B6, B12 и хром, который защищает сосуды от атеросклероза.
Скумбрия и тунец
Обе рыбы богаты омега-3 и витаминами группы В. В тунце особенно много йода, фосфора и фтора, а в скумбрии омега-3 почти столько же, сколько в лососе. Главное — выбирать консервы в собственном соку, а не в масле, чтобы не потерять полезные свойства.
Консервированная рыба — это не просто удобный продукт, но и полноценный источник витаминов и минералов, если выбирать её правильно!
Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
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