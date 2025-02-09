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Ошибка, которую совершают многие — почему сухофрукты нельзя есть немытыми

1:19
Еда

Многие считают, что фасованные сухофрукты уже чистые, а промывание может испортить их вкус. Однако врач Александр Мясников предупреждает: курага, чернослив и изюм могут быть загрязнены бактериями и пестицидами во время хранения и транспортировки.

Сухофрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухофрукты

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова пояснила, что опасность кроется не внутри продукта, а на его поверхности. Грязь, бактерии и химические вещества оседают на сухофруктах, и если их не промыть, они попадут в организм.

Как правильно мыть сухофрукты

  1. Быстро промойте их под проточной водой — это удалит загрязнения, но сохранит витамины.
  2. Не заливайте кипятком! Высокая температура разрушает полезные вещества.
  3. Хотите уменьшить количество сахара? Замочите сухофрукты на несколько минут — так часть сладости уйдёт, но калий и другие микроэлементы останутся.

Почему нельзя есть сухофрукты немытыми

  • На их поверхности могут быть бактерии и плесень.
  • В процессе производства часто используют химикаты для улучшения внешнего вида.
  • При транспортировке на продукт оседает пыль и грязь.

Доктор Мясников однозначно заявляет: "Сухофрукты мыть надо!"

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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