Ошибка, которую совершают многие — почему сухофрукты нельзя есть немытыми

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что фасованные сухофрукты уже чистые, а промывание может испортить их вкус. Однако врач Александр Мясников предупреждает: курага, чернослив и изюм могут быть загрязнены бактериями и пестицидами во время хранения и транспортировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова пояснила, что опасность кроется не внутри продукта, а на его поверхности. Грязь, бактерии и химические вещества оседают на сухофруктах, и если их не промыть, они попадут в организм.

Как правильно мыть сухофрукты

Быстро промойте их под проточной водой — это удалит загрязнения, но сохранит витамины. Не заливайте кипятком! Высокая температура разрушает полезные вещества. Хотите уменьшить количество сахара? Замочите сухофрукты на несколько минут — так часть сладости уйдёт, но калий и другие микроэлементы останутся.

Почему нельзя есть сухофрукты немытыми

На их поверхности могут быть бактерии и плесень.

В процессе производства часто используют химикаты для улучшения внешнего вида.

При транспортировке на продукт оседает пыль и грязь.

Доктор Мясников однозначно заявляет: "Сухофрукты мыть надо!"

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).



