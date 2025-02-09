Ошибка, которую совершают многие — почему сухофрукты нельзя есть немытыми

Многие считают, что фасованные сухофрукты уже чистые, а промывание может испортить их вкус. Однако врач Александр Мясников предупреждает: курага, чернослив и изюм могут быть загрязнены бактериями и пестицидами во время хранения и транспортировки.
Кандидат биологических наук Екатерина Баранова пояснила, что опасность кроется не внутри продукта, а на его поверхности. Грязь, бактерии и химические вещества оседают на сухофруктах, и если их не промыть, они попадут в организм.
Доктор Мясников однозначно заявляет: "Сухофрукты мыть надо!"
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
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