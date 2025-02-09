Эти сладости можно давать детям — и не переживать за здоровье

Любовь к сладкому заложена в нас с рождения — это помогает организму успокоиться и быстро насытиться. Именно поэтому малыши так тянутся к конфетам, пирожным и шоколаду. Однако бесконтрольное употребление сахара может привести к серьёзным последствиям: кариесу, набору веса, инсулинорезистентности и проблемам с пищевыми привычками.
Врачи не запрещают сладости, но рекомендуют выбирать натуральные продукты вместо рафинированного сахара. Всемирная организация здравоохранения советует:
Чрезмерное употребление сладкого приводит к:
Заменяя вредные сладости полезными альтернативами, можно сохранить здоровье ребёнка, не отказывая ему в удовольствии.
Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. Подразделяются на группы: сахаристые, мучные кондитерские изделия, шоколад, какао.
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