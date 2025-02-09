Эти сладости можно давать детям — и не переживать за здоровье

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Любовь к сладкому заложена в нас с рождения — это помогает организму успокоиться и быстро насытиться. Именно поэтому малыши так тянутся к конфетам, пирожным и шоколаду. Однако бесконтрольное употребление сахара может привести к серьёзным последствиям: кариесу, набору веса, инсулинорезистентности и проблемам с пищевыми привычками.

Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ребенок

Можно ли детям сладкое

Врачи не запрещают сладости, но рекомендуют выбирать натуральные продукты вместо рафинированного сахара. Всемирная организация здравоохранения советует:

До 2 лет — исключить сахар полностью.

3 года — не более 15 г сахара в день.

4-6 лет — до 20 г сахара в сутки.

Чем заменить вредные сладости

Фрукты, овощи, сухофрукты.

Натуральный мармелад, пюре из ягод и фруктов.

Домашний зефир без добавления сахара.

Чёрный шоколад (для детей старше 4-5 лет, при отсутствии аллергии).

Почему важно ограничивать сахар

Чрезмерное употребление сладкого приводит к:

Повреждению зубов и кариесу.

Формированию зависимости от сахара.

Нарушению обмена веществ и лишнему весу.

Заменяя вредные сладости полезными альтернативами, можно сохранить здоровье ребёнка, не отказывая ему в удовольствии.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. Подразделяются на группы: сахаристые, мучные кондитерские изделия, шоколад, какао.



