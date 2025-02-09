Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадочный камень Свингеруд: старейший рунический памятник может повлиять на историю письменности
Ещё одна статуя нашлась там, где её не ждали — находка на острове Пасхи
Не только из суеверных соображений: четыре веские причины хранить чашки вверх тормашками
Екатерина Гусева гордится своей дочерью, которая спасает больных детей
Можно ли заменить свежую рыбу консервированной – ответ вас удивит
Животные меняют нас: как питомцы влияют на здоровье и настроение
Кризис в Приднестровье: как нехватка газа угрожает стабильности республики
Почему ветеринарные инсектициды несут скрытую угрозу для природы
Этот способ разморозки делает мясо опасным: не повторяйте ошибку

Эти сладости можно давать детям — и не переживать за здоровье

1:26
Еда

Любовь к сладкому заложена в нас с рождения — это помогает организму успокоиться и быстро насытиться. Именно поэтому малыши так тянутся к конфетам, пирожным и шоколаду. Однако бесконтрольное употребление сахара может привести к серьёзным последствиям: кариесу, набору веса, инсулинорезистентности и проблемам с пищевыми привычками.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребенок

Можно ли детям сладкое

Врачи не запрещают сладости, но рекомендуют выбирать натуральные продукты вместо рафинированного сахара. Всемирная организация здравоохранения советует:

  • До 2 лет — исключить сахар полностью.
  • 3 года — не более 15 г сахара в день.
  • 4-6 лет — до 20 г сахара в сутки.

Чем заменить вредные сладости

  • Фрукты, овощи, сухофрукты.
  • Натуральный мармелад, пюре из ягод и фруктов.
  • Домашний зефир без добавления сахара.
  • Чёрный шоколад (для детей старше 4-5 лет, при отсутствии аллергии).

Почему важно ограничивать сахар

Чрезмерное употребление сладкого приводит к:

  • Повреждению зубов и кариесу.
  • Формированию зависимости от сахара.
  • Нарушению обмена веществ и лишнему весу.

Заменяя вредные сладости полезными альтернативами, можно сохранить здоровье ребёнка, не отказывая ему в удовольствии.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. Подразделяются на группы: сахаристые, мучные кондитерские изделия, шоколад, какао.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Последние материалы
Самые загадочные и забавные названия городов Бразилии
Вьюнок в огороде: как не допустить его разрастания
Волосы выпадают и теряют густоту? Эти лайфхаки остановят разрушительный процесс
Тайный язык собак: что скрывается за разными видами лая
Ученый смоделировал падение кошки: результаты удивляют
Телепортации быть! Квантовый секрет перемещения в пространстве
Грамотное освещение и шкафы до потолка: оптимальное использование пространства на маленькой кухне
Какие 4 знака зодиака изменят свою жизнь в феврале? Узнайте, что их ждет
Загадка кошачьей шерсти: зачем она на самом деле нужна
Тайный путь к богатству: как Тельцы, Девы, Козероги и Скорпионы становятся финансовыми лидерами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.