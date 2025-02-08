Отёки после застолья — больше не проблема: эти продукты помогут вашему телу

Если лицо или ноги к вечеру становятся опухшими, не спешите винить жару или усталость. Диетолог Дарья Русакова объясняет: проблема может быть в питании.
Но избавиться от отёков можно с помощью правильных продуктов.
Важно! Маринованные овощи в этом случае не подойдут – они, наоборот, могут усугубить ситуацию.
Если опухлость появляется слишком часто и не связана с пищей, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом.
Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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