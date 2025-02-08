Отёки после застолья — больше не проблема: эти продукты помогут вашему телу

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если лицо или ноги к вечеру становятся опухшими, не спешите винить жару или усталость. Диетолог Дарья Русакова объясняет: проблема может быть в питании.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Что вызывает отеки

Алкоголь, жирная и солёная пища – задерживают жидкость в организме.

Нарушение водно-солевого баланса – ухудшает работу мочевыделительной системы.

Но избавиться от отёков можно с помощью правильных продуктов.

Какие продукты помогают убрать лишнюю жидкость

Свежие овощи и фрукты – помогают организму быстрее выводить лишнюю воду.

Зелёный чай и травяные отвары – ромашка, мята и шиповник избавляют от задержки жидкости.

Чистая вода без газа – чем больше пьёте, тем лучше работают почки.

Важно! Маринованные овощи в этом случае не подойдут – они, наоборот, могут усугубить ситуацию.

Когда отёки — это повод обратиться к врачу

Если опухлость появляется слишком часто и не связана с пищей, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

