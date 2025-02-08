Ем орехи каждый день — и вот, к чему это привело

Мы привыкли считать орехи полезным перекусом, но гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает: чрезмерное употребление грецких орехов и фундука может негативно сказаться на головном мозге.
Но это ещё не всё! Орехи часто вызывают аллергические реакции, особенно у детей, а их чрезмерное употребление может спровоцировать псориаз и экзему.
Все виды орехов обладают высокой калорийностью, но рекордсменом считается макадамия — всего в одной чашке этого ореха может содержаться более 1000 ккал.
Фундук (растение) — крупноплодные формы лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской. Фундук (плод) — орехи крупноплодных форм этих растений.
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