Ем орехи каждый день — и вот, к чему это привело

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы привыкли считать орехи полезным перекусом, но гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает: чрезмерное употребление грецких орехов и фундука может негативно сказаться на головном мозге.

Фото: commons.wikimedia.org by Linnearodrigs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ фундук

Какие орехи стоит есть с осторожностью

Грецкий орех может вызывать нарушения в работе мозга.

Фундук в больших количествах оказывает негативное влияние на мозговые сосуды.

Но это ещё не всё! Орехи часто вызывают аллергические реакции, особенно у детей, а их чрезмерное употребление может спровоцировать псориаз и экзему.

Орехи и калории: можно ли набрать вес

Все виды орехов обладают высокой калорийностью, но рекордсменом считается макадамия — всего в одной чашке этого ореха может содержаться более 1000 ккал.

Как употреблять орехи без вреда

Соблюдайте норму: не более 30-40 г в день .

. Не ешьте орехи на ночь — это может перегружать пищеварение.

Проверяйте реакцию организма, особенно если есть склонность к аллергии.

Уточнения

Фундук (растение) — крупноплодные формы лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской. Фундук (плод) — орехи крупноплодных форм этих растений.



