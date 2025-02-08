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Этот сливочный соус делает любое блюдо ресторанным — попробуйте сами

1:35
Еда

Мясо, рыба, овощи и даже паста станут по-настоящему ресторанными, если дополнить их нежным сливочным соусом. Этот классический рецепт прост в приготовлении, а результат неизменно радует насыщенным вкусом и кремовой текстурой.

сливочный соус
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
сливочный соус

Какие ингредиенты понадобятся

  • 250 мл жирных сливок
  • 21 г сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • Соль и перец по вкусу
  • Щепотка мускатного ореха (по желанию)

Как приготовить идеальный сливочный соус

  1. Растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном или в сотейнике на среднем огне. Это обеспечит равномерный прогрев и предотвратит пригорание.
  2. Добавьте муку и обжаривайте, постоянно помешивая венчиком или деревянной лопаткой. Через минуту смесь должна приобрести золотистый оттенок.
  3. Медленно влейте сливки, не прекращая интенсивного помешивания. Это поможет избежать комочков и добиться гладкой текстуры.
  4. Добавьте специи: соль, перец и немного мускатного ореха для аромата. Продолжайте готовить на медленном огне до загустения (примерно 5 минут).
  5. Подавайте сразу или храните в холодильнике до 2 дней. При разогреве добавьте немного молока или бульона, чтобы вернуть соусу шелковистую консистенцию.

Этот соус — находка для любого блюда. Он делает мясо сочнее, рыбу нежнее, а овощи превращает в настоящий кулинарный шедевр.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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