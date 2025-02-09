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Любите кофе, но мучает изжога? Теперь пью только так — больше никаких неприятных ощущений

1:37
Еда

Многие не представляют утро без чашки кофе, но вместе с бодрящим напитком нередко приходит и неприятное жжение в груди. Это происходит из-за того, что кофе расслабляет нижний пищеводный сфинктер, позволяя желудочному соку попадать обратно в пищевод. Кроме того, сам напиток имеет кислую природу: в нём содержатся хлорогеновая, хинная, яблочная, лимонная и другие кислоты.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Уровень pH кофе варьируется от 4,85 до 5,13, а его кислотность зависит от сорта, региона произрастания и типа обработки. Но это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимого напитка — просто важно выбрать правильный способ приготовления.

Как пить кофе без последствий — советы экспертов

  1. Выбирайте тёмную обжарку
    При более длительной термической обработке часть кислот разрушается, поэтому тёмная обжарка менее раздражает желудок.

  2. Обратите внимание на кофе двойной ферментации
    Этот вид обработки делает напиток мягче и снижает его кислотность.

  3. Добавляйте молоко
    Если у вас нет непереносимости лактозы, молоко поможет уменьшить раздражающее действие кофе на слизистую.

  4. Попробуйте холодное заваривание (колд-брю)
    Исследования показывают, что кофе, приготовленный методом холодного настаивания, менее кислотный, чем горячий, и реже вызывает дискомфорт.

Теперь наслаждаться кофе можно без неприятных последствий!

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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