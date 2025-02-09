Любите кофе, но мучает изжога? Теперь пью только так — больше никаких неприятных ощущений

Многие не представляют утро без чашки кофе, но вместе с бодрящим напитком нередко приходит и неприятное жжение в груди. Это происходит из-за того, что кофе расслабляет нижний пищеводный сфинктер, позволяя желудочному соку попадать обратно в пищевод. Кроме того, сам напиток имеет кислую природу: в нём содержатся хлорогеновая, хинная, яблочная, лимонная и другие кислоты.
Уровень pH кофе варьируется от 4,85 до 5,13, а его кислотность зависит от сорта, региона произрастания и типа обработки. Но это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимого напитка — просто важно выбрать правильный способ приготовления.
Выбирайте тёмную обжарку
При более длительной термической обработке часть кислот разрушается, поэтому тёмная обжарка менее раздражает желудок.
Обратите внимание на кофе двойной ферментации
Этот вид обработки делает напиток мягче и снижает его кислотность.
Добавляйте молоко
Если у вас нет непереносимости лактозы, молоко поможет уменьшить раздражающее действие кофе на слизистую.
Попробуйте холодное заваривание (колд-брю)
Исследования показывают, что кофе, приготовленный методом холодного настаивания, менее кислотный, чем горячий, и реже вызывает дискомфорт.
Теперь наслаждаться кофе можно без неприятных последствий!
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.