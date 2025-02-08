Этот секрет изменил мой подход к курице — теперь всегда готовлю так

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица считается диетическим мясом, но её польза зависит от способа приготовления. Ошибка в выборе масла или способе термической обработки может сделать её не такой уж здоровой.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Какие масла использовать

Чтобы минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, лучше отказаться от сливочного масла и готовить курицу с растительным маслом или маслом авокадо.

Как усилить вкус без вреда для здоровья

Перед приготовлением курицу стоит натереть сухими специями и оставить хотя бы на 30 минут — так она получится вкуснее без лишних калорий.

Какие способы приготовления самые полезные

По мнению диетолога Кэти Дрейкфорд, лучше всего готовить курицу:

На пару — сохраняет максимум питательных веществ.

В духовке — запекание позволяет обойтись без лишнего жира.

В аэрогриле — мясо получается сочным и низкокалорийным.

Чего стоит избегать

Жарки — избыток жира делает блюдо менее полезным.

Панировки и фритюра — повышают калорийность и содержание вредных жиров.

Тяжёлых соусов — лучше заменить их лёгкими заправками или натуральными специями.

Гарнир к такой курице тоже имеет значение — идеальный вариант овощи, которые дополнят блюдо клетчаткой и витаминами.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.



