Этот секрет изменил мой подход к курице — теперь всегда готовлю так

Курица считается диетическим мясом, но её польза зависит от способа приготовления. Ошибка в выборе масла или способе термической обработки может сделать её не такой уж здоровой.
Чтобы минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, лучше отказаться от сливочного масла и готовить курицу с растительным маслом или маслом авокадо.
Перед приготовлением курицу стоит натереть сухими специями и оставить хотя бы на 30 минут — так она получится вкуснее без лишних калорий.
По мнению диетолога Кэти Дрейкфорд, лучше всего готовить курицу:
Гарнир к такой курице тоже имеет значение — идеальный вариант овощи, которые дополнят блюдо клетчаткой и витаминами.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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