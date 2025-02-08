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Как приготовить капусту для голубцов всего за 10 минут: ничего не варим, нужна микроволновка

1:13
Еда

Приготовление голубцов часто представляется как долгий и трудоемкий процесс из-за необходимости размягчить капусту. Однако существует быстрый и удобный способ, который позволяет сделать это всего за 10 минут без использования плиты и кастрюль.

голубцы
Фото: Own work by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
голубцы

Как быстро размягчить капусту в микроволновой печи:

  1. Снимите верхние листья с кочана капусты.
  2. Удалите кочерыжку.
  3. Положите кочан в глубокую миску, добавьте немного воды.
  4. Поместите миску в микроволновую печь на 10 минут.

После этого листья легко будут отделяться друг от друга.
Если капуста в середине все еще твердая, повторите процедуру.

Советы для идеального результата:

  • Для равномерного размягчения периодически переворачивайте кочан в процессе приготовления.
  • Используйте пакет для запекания, чтобы ускорить процесс.
  • Если у вас мало времени, удалите кочерыжку заранее.

Этот метод значительно упрощает приготовление голубцов, экономя ваше время и усилия. Вам останется лишь отделить листья, завернуть в них начинку и приготовить блюдо по своему вкусу — тушить или запекать. Приятного аппетита!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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