Как приготовить капусту для голубцов всего за 10 минут: ничего не варим, нужна микроволновка

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление голубцов часто представляется как долгий и трудоемкий процесс из-за необходимости размягчить капусту. Однако существует быстрый и удобный способ, который позволяет сделать это всего за 10 минут без использования плиты и кастрюль.

Фото: Own work by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ голубцы

Как быстро размягчить капусту в микроволновой печи:

Снимите верхние листья с кочана капусты. Удалите кочерыжку. Положите кочан в глубокую миску, добавьте немного воды. Поместите миску в микроволновую печь на 10 минут.

После этого листья легко будут отделяться друг от друга.

Если капуста в середине все еще твердая, повторите процедуру.

Советы для идеального результата:

Для равномерного размягчения периодически переворачивайте кочан в процессе приготовления.

Используйте пакет для запекания, чтобы ускорить процесс.

Если у вас мало времени, удалите кочерыжку заранее.

Этот метод значительно упрощает приготовление голубцов, экономя ваше время и усилия. Вам останется лишь отделить листья, завернуть в них начинку и приготовить блюдо по своему вкусу — тушить или запекать. Приятного аппетита!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

