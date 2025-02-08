Вкусные и хрустящие сырные шарики — готовятся до смешного просто

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные шарики — это легкое и аппетитное угощение, которое понравится и взрослым, и детям. Они станут отличным дополнением к пятничному вечеру, когда хочется расслабиться в кругу близких или друзей, но нет сил после трудовой недели. Приготовление этих шариков не займет много времени и не потребует вообще никаких кулинарных навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырные шарики

Для создания этой вкусной закуски вам понадобятся:

350 граммов твердого сыра (можно использовать любой сорт);

3-3,5 столовые ложки пшеничной муки;

2 яйца;

10 граммов пекарского порошка (разрыхлителя теста);

растительное масло для жарки;

панировочные сухари;

соль по вкусу.

Процесс приготовления невероятно прост:

Натрите сыр на мелкой терке. Отдельно взбейте яичные белки с добавлением соли до образования пышной пены. Смешайте муку с разрыхлителем, затем добавьте эту смесь к взбитым белкам. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Соедините сырную массу с яично-мучной смесью и тщательно перемешайте. Сформируйте из получившегося теста небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях, чтобы они были равномерно покрыты. Жарьте сформированные шарики в большом количестве растительного масла около 2-3 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

