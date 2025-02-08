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Вкусные и хрустящие сырные шарики — готовятся до смешного просто

1:30
Еда

Сырные шарики — это легкое и аппетитное угощение, которое понравится и взрослым, и детям. Они станут отличным дополнением к пятничному вечеру, когда хочется расслабиться в кругу близких или друзей, но нет сил после трудовой недели. Приготовление этих шариков не займет много времени и не потребует вообще никаких кулинарных навыков.

Сырные шарики
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырные шарики

Для создания этой вкусной закуски вам понадобятся:

  • 350 граммов твердого сыра (можно использовать любой сорт);
  • 3-3,5 столовые ложки пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • 10 граммов пекарского порошка (разрыхлителя теста);
  • растительное масло для жарки;
  • панировочные сухари;
  • соль по вкусу.

Процесс приготовления невероятно прост:

  1. Натрите сыр на мелкой терке.
  2. Отдельно взбейте яичные белки с добавлением соли до образования пышной пены.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем, затем добавьте эту смесь к взбитым белкам. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  4. Соедините сырную массу с яично-мучной смесью и тщательно перемешайте. Сформируйте из получившегося теста небольшие шарики размером с грецкий орех.
  5. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях, чтобы они были равномерно покрыты.
  6. Жарьте сформированные шарики в большом количестве растительного масла около 2-3 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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