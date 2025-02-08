Вкусные и хрустящие сырные шарики — готовятся до смешного просто

Сырные шарики — это легкое и аппетитное угощение, которое понравится и взрослым, и детям. Они станут отличным дополнением к пятничному вечеру, когда хочется расслабиться в кругу близких или друзей, но нет сил после трудовой недели. Приготовление этих шариков не займет много времени и не потребует вообще никаких кулинарных навыков.
Для создания этой вкусной закуски вам понадобятся:
Процесс приготовления невероятно прост:
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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