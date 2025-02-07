Хотели пышный омлет, а получился яичный блин? Вот ошибка, которую совершают все

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Наверняка многие помнят, как в детском саду подавали восхитительный пышный омлет. Однако дома не всегда удаётся повторить этот кулинарный шедевр.

Фото: openverse.org by Denis Dervisevic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйца-крэмбл

Часто домашний омлет выходит не таким воздушным и быстро оседает. Некоторые хозяйки добавляют в яичную смесь соду или разрыхлитель, но это не помогает.

Чтобы приготовить идеальный омлет, нужно следовать нескольким простым советам.

Во-первых, не стоит добавлять слишком много молока. Для 4-5 яиц достаточно всего двух столовых ложек. Во-вторых, не нужно взбивать яичную смесь. Достаточно тщательно перемешать яйца, молоко и соль с помощью вилки. Третий важный момент — выбор сковороды. Широкая посуда может привести к тому, что омлет растечётся и станет плоским. Лучше использовать небольшую глубокую сковороду — так омлет получится высоким и пышным.

Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

