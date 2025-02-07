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Хотели пышный омлет, а получился яичный блин? Вот ошибка, которую совершают все

1:02
Еда

Наверняка многие помнят, как в детском саду подавали восхитительный пышный омлет. Однако дома не всегда удаётся повторить этот кулинарный шедевр.

Яйца-крэмбл
Фото: openverse.org by Denis Dervisevic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца-крэмбл

Часто домашний омлет выходит не таким воздушным и быстро оседает. Некоторые хозяйки добавляют в яичную смесь соду или разрыхлитель, но это не помогает.

Чтобы приготовить идеальный омлет, нужно следовать нескольким простым советам.

  1. Во-первых, не стоит добавлять слишком много молока. Для 4-5 яиц достаточно всего двух столовых ложек.
  2. Во-вторых, не нужно взбивать яичную смесь. Достаточно тщательно перемешать яйца, молоко и соль с помощью вилки.
  3. Третий важный момент — выбор сковороды. Широкая посуда может привести к тому, что омлет растечётся и станет плоским. Лучше использовать небольшую глубокую сковороду — так омлет получится высоким и пышным.

Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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