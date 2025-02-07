Хотели пышный омлет, а получился яичный блин? Вот ошибка, которую совершают все

Наверняка многие помнят, как в детском саду подавали восхитительный пышный омлет. Однако дома не всегда удаётся повторить этот кулинарный шедевр.
Часто домашний омлет выходит не таким воздушным и быстро оседает. Некоторые хозяйки добавляют в яичную смесь соду или разрыхлитель, но это не помогает.
Чтобы приготовить идеальный омлет, нужно следовать нескольким простым советам.
Приятного аппетита!
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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