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Какой же это таракан? Это изюм! Как относиться к порошку из насекомых в продуктах ЕС

3:18
Еда

С 10 февраля в странах Европейского Союза будет разрешено использование порошка из насекомых, обработанных ультрафиолетом, в продуктах питания. Этот ингредиент можно будет добавлять в молочные продукты, хлеб, макароны, сыры и джемы. Производители утверждают, что вкус продуктов не изменится, так как личинки напоминают арахис.

Продуктовая корзина
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продуктовая корзина

По словам Ильи Ломакина-Румянцева, директора Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, люди смогут есть такие продукты так же, как и любую другую еду. Однако он сомневается в том, что насекомые будут популярны из-за своего внешнего вида, сказал эксперт в разговоре с Pravda.Ru.

Ломакин-Румянцев также отметил, что значительная часть населения мира уже употребляет белок в различных формах, от саранчи до жареных скорпионов. Он разделил ответ на вопрос о восприятии таких продуктов на две части: с биохимической и нутрициологической точек зрения, где важно качество подготовки сырья и отсутствие опасных веществ, а с эстетической — люди всегда знают, что они едят.

"Когда это белок как белковая молекула, думаю, что особенной разницы нет. Если это с эстетической точки зрения оценивать, то, конечно, выглядит не очень, немножко похоже на историю с елисеевским тараканом. Откуда появились булочки с изюмом? Елисеев, известный пекарь, булочник, у него магазин на Тверской был. Он выпекал булочки и какая-то особа попробовала и вдруг увидела там таракана. Страшно возмутилась. А он сказал: "Какой же это таракан? Это изюм". И быстренько съел эту булочку. После этого стали выпекать булочки с изюмом", — поделился историей Ломакин-Румянцев.

По его мнению, отношение европейцев к нововведению будет разным. Одни могут быть консерваторами и предпочитать традиционные продукты, другие могут видеть в этом возможность сократить использование ресурсов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Эксперт полагает, что каждый человек сам будет делать свой выбор, основываясь на информации о безопасности продукта и своих личных предпочтениях.

"Вы лет 20-30 назад думали о том, что можно капучино пить с молоком? И с сиропом. Ну сироп. Бред же полный по тем-то временам. Капучино нужно с коровьим молоком. Все остальное — ерунда. А потом вдруг выяснилось, что, оказывается, молоко может быть порошковым. И тоже вроде все "съели" это. А теперь в этот порошок, если посмотрите состав любого продукта, там столько всяких этих Е-95 и прочего, появится еще какая-то добавка под названием "кусок личинки засушенный", — сказал Ломакин-Румянцев.

Он считает, что если врачи подтвердят, что использование порошка из насекомых не наносит ущерба здоровью, то с биохимической точки зрения разницы в белке нет. Однако у некоторых людей может быть непереносимость определённых продуктов, поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих.

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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