Личинки в продуктах: мнение шеф-повара и перспективы нововведения в Европе

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

С 10 февраля в странах Европейского Союза станет возможным использование в продуктах до 4% порошка из насекомых, обработанных ультрафиолетом. Компании уже начали подавать заявки на включение этого ингредиента в различные блюда: молочные продукты, хлеб, макароны, сыры и джемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pengo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Личинки мучного червя

Цель этого нововведения — обогащение продуктов белками, жирами и клетчаткой. Производители утверждают, что вкус еды не изменится, так как личинки по вкусу напоминают арахис.

Шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин в разговоре с Pravda.Ru поделился своим мнением об этой инициативе.

Эксперт признался, что не может с уверенностью ответить на вопрос, будет ли такая еда съедобной. По его мнению, это скорее технический аспект, чем вопрос вкуса.

"По поводу съедобного, несъедобного, я не знаю, по крайней мере, что я вижу, показывают разные туристы, которые ездят по странам мира, люди едят эти личинки. В каких-то странах это где-то норма, где-то — нет. В нашей, наверное, не норма. Скорее, нет, чем да", — сказал Сидоркин.

Но при этом он напомнил, что речь идёт всё-таки о Европе, а не о России, и это является их внутренним делом.

"Речь все-таки о Европе идет. Это их дела. Пусть что хотят, то и добавляют себе — и личинок, и лягушек, хоть камни пусть грызут. Это их личное дело", — добавил Сидоркин.

При этом эксперт напомнил, что люди всегда стремятся к экспериментам, и, ему кажется, рано или поздно это должно было произойти. Средняя Азия уже давно практикует подобную кухню.

При этом шеф-повар не может сказать, как он будет относиться к этой идее.

"Не знаю, но я бы не ел. Может быть, раз попробовал, но чтобы на постоянку, то вряд ли. Хотя не знаю, дело привычки", — заключил он, добавив, что это очень специфическая тема.

Уточнения

Большой мучной хрущак или мучной жук, или мучник (лат. Tenebrio molitor), — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых; соответственно мучные черви — его личиночная форма.



