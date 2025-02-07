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В Европе разрешили использовать насекомых в пищевых продуктах

2:27
Еда

Европейская комиссия одобрила применение обработанного ультрафиолетом порошка, изготовленного из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor), в продуктах питания.

Личинки
Фото: commons.wikimedia.org by Apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Личинки

Решение опубликовано на официальном сайте ЕС и вступит в силу через 20 дней. Инициатором внедрения этого ингредиента выступила французская компания Nutri'Earth.

На сайте Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) указано, что это уже четвертый случай одобрения насекомых как источника белка в Европе. Ранее аналогичные разрешения были выданы для перелетной саранчи, домашнего сверчка и малого мучного червя. Личинки большого мучного хрущака содержат много белка, жиров и клетчатки.

Nutri'Earth обратилась к Европейскому парламенту с просьбой разрешить использование порошка из обработанных ультрафиолетом личинок в производстве различных продуктов. В их числе хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны, сыры, молочные продукты, а также фруктово-овощные товары. Компания стремится расширить ассортимент альтернативных источников белка, таких как мясо и соя.

Однако это нововведение вызвало споры. 16 января 2025 года комитет по охране окружающей среды, общественному здоровью и безопасности пищевых продуктов Европарламента обсудил возражения против использования порошка из насекомых. Евродепутат Лоранс Трошу выразила обеспокоенность отсутствием надежных данных о возможной аллергенности продукта. Большинство членов комитета не поддержало возражение: 39 голосов было против, 32 — за, шесть воздержались.

На сайте Европейской комиссии подчеркивается, что потребители сами решают, хотят ли они включать насекомых в свой рацион. Использование насекомых как альтернативного источника белка не ново, и их регулярно едят во многих частях мира, говорится в разделе часто задаваемых вопросов.

В странах Юго-Восточной Азии насекомые уже давно считаются деликатесом и активно используются в кулинарии. Европейская комиссия также отмечает, что все одобренные продукты проходят тщательные проверки на безопасность для человека.

Уточнения

Большой мучной хрущак или мучной жук, или мучник (лат. Tenebrio molitor), — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых; соответственно, мучные черви — его личиночная форма.
 

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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