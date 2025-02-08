Хрустящая капуста со свёклой: вкуснее не бывает — закуска, которая заменит все соленья на вашем столе

Вы ищете яркую и хрустящую закуску, которая будет готова всего за сутки? Маринованная капуста со свеклой — идеальный выбор!
Подготовка овощей: удалите кочерыжку из капусты и нарежьте ее кубиками. Свеклу очистите и натрите на крупной терке. Чеснок нарежьте тонкими пластинами.
Укладка в емкость: в стерилизованную банку или кастрюлю выложите слоями капусту, свеклу и чеснок, чередуя их.
Приготовление маринада: в кастрюле вскипятите воду с добавлением сахара, соли, перца горошком и лаврового листа. После полного растворения сахара и соли влейте уксус, затем снимите с огня.
Заливка маринадом: залейте овощи горячим маринадом, полностью покрывая их жидкостью. Накройте емкость крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 24 часа.
Подача: через сутки закуска готова к употреблению. Подавайте ее охлажденной в качестве самостоятельного блюда или гарнира к мясу и картофелю.
Маринованная капуста со свеклой не только порадует своим вкусом, но и украсит ваш стол благодаря насыщенному цвету. Она прекрасно сочетается с различными блюдами и станет отличным дополнением к вашему рациону.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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