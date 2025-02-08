Хрустящая капуста со свёклой: вкуснее не бывает — закуска, которая заменит все соленья на вашем столе

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Вы ищете яркую и хрустящую закуску, которая будет готова всего за сутки? Маринованная капуста со свеклой — идеальный выбор!

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маринованная капуста

Ингредиенты

Белокочанная капуста — 1,5 кг

Свекла — 1 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Вода — 1 л

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 3 ст. л.

Черный перец горошком — 10 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Столовый уксус 9% — 0,5 стакана

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей: удалите кочерыжку из капусты и нарежьте ее кубиками. Свеклу очистите и натрите на крупной терке. Чеснок нарежьте тонкими пластинами. Укладка в емкость: в стерилизованную банку или кастрюлю выложите слоями капусту, свеклу и чеснок, чередуя их. Приготовление маринада: в кастрюле вскипятите воду с добавлением сахара, соли, перца горошком и лаврового листа. После полного растворения сахара и соли влейте уксус, затем снимите с огня. Заливка маринадом: залейте овощи горячим маринадом, полностью покрывая их жидкостью. Накройте емкость крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Подача: через сутки закуска готова к употреблению. Подавайте ее охлажденной в качестве самостоятельного блюда или гарнира к мясу и картофелю.

Маринованная капуста со свеклой не только порадует своим вкусом, но и украсит ваш стол благодаря насыщенному цвету. Она прекрасно сочетается с различными блюдами и станет отличным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

