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Хрустящая капуста со свёклой: вкуснее не бывает — закуска, которая заменит все соленья на вашем столе

1:47
Еда

Вы ищете яркую и хрустящую закуску, которая будет готова всего за сутки? Маринованная капуста со свеклой — идеальный выбор!

Маринованная капуста
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маринованная капуста

Ингредиенты

  • Белокочанная капуста — 1,5 кг
  • Свекла — 1 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — 3 ст. л.
  • Черный перец горошком — 10 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Столовый уксус 9% — 0,5 стакана

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка овощей: удалите кочерыжку из капусты и нарежьте ее кубиками. Свеклу очистите и натрите на крупной терке. Чеснок нарежьте тонкими пластинами.

  2. Укладка в емкость: в стерилизованную банку или кастрюлю выложите слоями капусту, свеклу и чеснок, чередуя их.

  3. Приготовление маринада: в кастрюле вскипятите воду с добавлением сахара, соли, перца горошком и лаврового листа. После полного растворения сахара и соли влейте уксус, затем снимите с огня.

  4. Заливка маринадом: залейте овощи горячим маринадом, полностью покрывая их жидкостью. Накройте емкость крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 24 часа.

  5. Подача: через сутки закуска готова к употреблению. Подавайте ее охлажденной в качестве самостоятельного блюда или гарнира к мясу и картофелю.

Маринованная капуста со свеклой не только порадует своим вкусом, но и украсит ваш стол благодаря насыщенному цвету. Она прекрасно сочетается с различными блюдами и станет отличным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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