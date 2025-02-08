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Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут

1:23
Еда

Вы когда-нибудь пробовали жареный сулугуни в панировке? Эта простая и быстрая закуска покоряет хрустящей корочкой и тягучей сырной сердцевиной.

Сырные шарики
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырные шарики

Ингредиенты

  • Сыр сулугуни — 350 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 1 стакан
  • Растительное масло — 200 мл

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка сыра: нарежьте сулугуни на брусочки одинакового размера.

  2. Подготовка панировки: в одной миске взбейте яйца до однородности. В другую насыпьте панировочные сухари.

  3. Панирование: обмакните каждый кусочек сыра в яйцо, затем обваляйте в сухарях. Повторите процесс для создания плотной корочки, чтобы сыр не вытекал при жарке.

  4. Жарка: разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте сырные брусочки со всех сторон до золотистого цвета, примерно по 20-40 секунд с каждой стороны.

  5. Подача: выложите готовый сыр на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячим с кисло-сладким или острым соусом по вкусу.

Жареный сулугуни идеально подходит для завтрака, ужина или в качестве закуски на праздничном столе. Особенно хорошо он сочетается с кисло-сладкими или острыми соусами.

Уточнения

Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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