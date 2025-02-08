Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут

Вы когда-нибудь пробовали жареный сулугуни в панировке? Эта простая и быстрая закуска покоряет хрустящей корочкой и тягучей сырной сердцевиной.
Подготовка сыра: нарежьте сулугуни на брусочки одинакового размера.
Подготовка панировки: в одной миске взбейте яйца до однородности. В другую насыпьте панировочные сухари.
Панирование: обмакните каждый кусочек сыра в яйцо, затем обваляйте в сухарях. Повторите процесс для создания плотной корочки, чтобы сыр не вытекал при жарке.
Жарка: разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте сырные брусочки со всех сторон до золотистого цвета, примерно по 20-40 секунд с каждой стороны.
Подача: выложите готовый сыр на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячим с кисло-сладким или острым соусом по вкусу.
Жареный сулугуни идеально подходит для завтрака, ужина или в качестве закуски на праздничном столе. Особенно хорошо он сочетается с кисло-сладкими или острыми соусами.
Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело.
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