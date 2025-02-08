Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали жареный сулугуни в панировке? Эта простая и быстрая закуска покоряет хрустящей корочкой и тягучей сырной сердцевиной.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырные шарики

Ингредиенты

Сыр сулугуни — 350 г

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 1 стакан

Растительное масло — 200 мл

Пошаговое приготовление

Подготовка сыра: нарежьте сулугуни на брусочки одинакового размера. Подготовка панировки: в одной миске взбейте яйца до однородности. В другую насыпьте панировочные сухари. Панирование: обмакните каждый кусочек сыра в яйцо, затем обваляйте в сухарях. Повторите процесс для создания плотной корочки, чтобы сыр не вытекал при жарке. Жарка: разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте сырные брусочки со всех сторон до золотистого цвета, примерно по 20-40 секунд с каждой стороны. Подача: выложите готовый сыр на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячим с кисло-сладким или острым соусом по вкусу.

Жареный сулугуни идеально подходит для завтрака, ужина или в качестве закуски на праздничном столе. Особенно хорошо он сочетается с кисло-сладкими или острыми соусами.

Уточнения

Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело.

