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Элегантные профитроли, которые заменят традиционные закуски — попробуйте новый формат

2:30
Еда

Хотите удивить гостей оригинальной закуской? Приготовьте профитроли с несладкой начинкой — изысканное блюдо французской кухни, которое станет украшением любого стола.

Профитроли и эклеры
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Профитроли и эклеры

Ингредиенты для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 125 мл воды
  • 125 мл молока
  • 150 г пшеничной муки
  • 4 куриных яйца
  • щепотка соли
  • 0,5 ч. л. сахара

Ингредиенты для начинки:

  • 250 г сливочного сыра
  • 100 г слабосоленой красной рыбы
  • 30 г свежей зелени (укроп, петрушка)
  • 1 зубчик чеснока

Приготовление:

Приготовление заварного теста:

  1. В сотейнике соедините воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар. Нагревайте смесь до полного растворения масла и закипания.
  2. Снимите сотейник с огня и сразу всыпьте просеянную муку. Быстро перемешайте до однородности.
  3. Верните сотейник на слабый огонь и, помешивая, прогревайте тесто 1-2 минуты, пока оно не начнет отставать от стенок.
  4. Переложите тесто в миску и дайте ему остыть до теплого состояния.
  5. По одному вводите яйца, тщательно перемешивая после каждого, до получения гладкого и блестящего теста.

Выпекание профитролей:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите небольшие шарики теста на расстоянии друг от друга.
  3. Выпекайте профитроли 20-25 минут до золотистого цвета. Затем остудите их на решетке.

Приготовление начинки:

  1. Мелко нарежьте красную рыбу и зелень.
  2. Смешайте сливочный сыр с измельченным чесноком, добавьте рыбу и зелень. Перемешайте до однородности.

Сборка закуски:

  1. Острым ножом сделайте небольшие надрезы в основании профитролей.
  2. С помощью кондитерского мешка или чайной ложки наполните профитроли приготовленной начинкой.
  3. Подавайте закуску охлажденной, украсив зеленью по желанию.

Профитроли с несладкой начинкой — это не только вкусно, но и эффектно. Экспериментируйте с различными наполнениями, такими как паштеты, сырные кремы или салаты, чтобы удивить своих гостей разнообразием вкусов.

Уточнения

Профитро́ли (фр. profiterole) — небольшие (менее 4 см в диаметре) кулинарные изделия французской кухни из заварного теста с различными начинками (как сладкими, так и несладкими): заварным кремом, салатом, грибами, мясом и другими.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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