Элегантные профитроли, которые заменят традиционные закуски — попробуйте новый формат

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить гостей оригинальной закуской? Приготовьте профитроли с несладкой начинкой — изысканное блюдо французской кухни, которое станет украшением любого стола.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Профитроли и эклеры

Ингредиенты для теста:

100 г сливочного масла

125 мл воды

125 мл молока

150 г пшеничной муки

4 куриных яйца

щепотка соли

0,5 ч. л. сахара

Ингредиенты для начинки:

250 г сливочного сыра

100 г слабосоленой красной рыбы

30 г свежей зелени (укроп, петрушка)

1 зубчик чеснока

Приготовление:

Приготовление заварного теста:

В сотейнике соедините воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар. Нагревайте смесь до полного растворения масла и закипания. Снимите сотейник с огня и сразу всыпьте просеянную муку. Быстро перемешайте до однородности. Верните сотейник на слабый огонь и, помешивая, прогревайте тесто 1-2 минуты, пока оно не начнет отставать от стенок. Переложите тесто в миску и дайте ему остыть до теплого состояния. По одному вводите яйца, тщательно перемешивая после каждого, до получения гладкого и блестящего теста.

Выпекание профитролей:

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите небольшие шарики теста на расстоянии друг от друга. Выпекайте профитроли 20-25 минут до золотистого цвета. Затем остудите их на решетке.

Приготовление начинки:

Мелко нарежьте красную рыбу и зелень. Смешайте сливочный сыр с измельченным чесноком, добавьте рыбу и зелень. Перемешайте до однородности.

Сборка закуски:

Острым ножом сделайте небольшие надрезы в основании профитролей. С помощью кондитерского мешка или чайной ложки наполните профитроли приготовленной начинкой. Подавайте закуску охлажденной, украсив зеленью по желанию.

Профитроли с несладкой начинкой — это не только вкусно, но и эффектно. Экспериментируйте с различными наполнениями, такими как паштеты, сырные кремы или салаты, чтобы удивить своих гостей разнообразием вкусов.

Уточнения

Профитро́ли (фр. profiterole) — небольшие (менее 4 см в диаметре) кулинарные изделия французской кухни из заварного теста с различными начинками (как сладкими, так и несладкими): заварным кремом, салатом, грибами, мясом и другими.

