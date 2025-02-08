Элегантные профитроли, которые заменят традиционные закуски — попробуйте новый формат

Хотите удивить гостей оригинальной закуской? Приготовьте профитроли с несладкой начинкой — изысканное блюдо французской кухни, которое станет украшением любого стола.
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Профитроли и эклеры
Ингредиенты для теста:
100 г сливочного масла
125 мл воды
125 мл молока
150 г пшеничной муки
4 куриных яйца
щепотка соли
0,5 ч. л. сахара
Ингредиенты для начинки:
250 г сливочного сыра
100 г слабосоленой красной рыбы
30 г свежей зелени (укроп, петрушка)
1 зубчик чеснока
Приготовление:
Приготовление заварного теста:
В сотейнике соедините воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар. Нагревайте смесь до полного растворения масла и закипания.
Снимите сотейник с огня и сразу всыпьте просеянную муку. Быстро перемешайте до однородности.
Верните сотейник на слабый огонь и, помешивая, прогревайте тесто 1-2 минуты, пока оно не начнет отставать от стенок.
Переложите тесто в миску и дайте ему остыть до теплого состояния.
По одному вводите яйца, тщательно перемешивая после каждого, до получения гладкого и блестящего теста.
Выпекание профитролей:
Разогрейте духовку до 200°C.
Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите небольшие шарики теста на расстоянии друг от друга.
Выпекайте профитроли 20-25 минут до золотистого цвета. Затем остудите их на решетке.
Приготовление начинки:
Мелко нарежьте красную рыбу и зелень.
Смешайте сливочный сыр с измельченным чесноком, добавьте рыбу и зелень. Перемешайте до однородности.
Сборка закуски:
Острым ножом сделайте небольшие надрезы в основании профитролей.
С помощью кондитерского мешка или чайной ложки наполните профитроли приготовленной начинкой.
Подавайте закуску охлажденной, украсив зеленью по желанию.
Профитроли с несладкой начинкой — это не только вкусно, но и эффектно. Экспериментируйте с различными наполнениями, такими как паштеты, сырные кремы или салаты, чтобы удивить своих гостей разнообразием вкусов.
Уточнения
Профитро́ли (фр. profiterole) — небольшие (менее 4 см в диаметре) кулинарные изделия французской кухни из заварного теста с различными начинками (как сладкими, так и несладкими): заварным кремом, салатом, грибами, мясом и другими.