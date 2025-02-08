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Обычные тефтели могут быть сочнее в два раза — главное, правильно тушить

2:09
Еда

Ищете способ приготовить сочные и ароматные тефтели, которые станут любимым блюдом всей семьи? Попробуйте наш рецепт тефтелей в сметанно-томатном соусе на сковороде.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты

  • Мясной фарш (свинина, говядина или их смесь) — 400 г
  • Рис — 0,5 стакана
  • Морковь — 1 шт.
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Пшеничная мука — 2 ст. л.
  • Вода — 1 стакан
  • Соль и специи по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка риса: тщательно промойте рис до прозрачности воды. В кастрюле доведите до кипения воду, посолите и отварите рис до полуготовности. Затем откиньте его на дуршлаг и дайте остыть.

  2. Приготовление фарша: в глубокой миске соедините мясной фарш, остывший рис, натертую на мелкой терке морковь и куриное яйцо. Добавьте соль и специи по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности.

  3. Формирование тефтелей: смочив руки водой, сформируйте из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в пшеничной муке, стряхивая излишки.

  4. Обжаривание: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите тефтели и обжаривайте их со всех сторон до золотистой корочки. Это займет около 5-7 минут.

  5. Приготовление соуса: в отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту и оставшуюся муку. Постепенно влейте стакан воды, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте соль и специи по вкусу.

  6. Тушение: залейте обжаренные тефтели полученным соусом, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите тефтели в соусе около 20 минут, периодически помешивая.

  7. Подача: подавайте горячие тефтели с любимым гарниром: картофельным пюре, макаронами или свежими овощами.

Наслаждайтесь нежными и сочными тефтелями в сметанно-томатном соусе, которые обязательно придутся по вкусу вам и вашим близким!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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