Обычные тефтели могут быть сочнее в два раза — главное, правильно тушить

Ищете способ приготовить сочные и ароматные тефтели, которые станут любимым блюдом всей семьи? Попробуйте наш рецепт тефтелей в сметанно-томатном соусе на сковороде.

Подготовка риса: тщательно промойте рис до прозрачности воды. В кастрюле доведите до кипения воду, посолите и отварите рис до полуготовности. Затем откиньте его на дуршлаг и дайте остыть.

Приготовление фарша: в глубокой миске соедините мясной фарш, остывший рис, натертую на мелкой терке морковь и куриное яйцо. Добавьте соль и специи по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности.

Формирование тефтелей: смочив руки водой, сформируйте из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в пшеничной муке, стряхивая излишки.

Обжаривание: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите тефтели и обжаривайте их со всех сторон до золотистой корочки. Это займет около 5-7 минут.

Приготовление соуса: в отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту и оставшуюся муку. Постепенно влейте стакан воды, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте соль и специи по вкусу.

Тушение: залейте обжаренные тефтели полученным соусом, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите тефтели в соусе около 20 минут, периодически помешивая.