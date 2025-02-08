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Готовим крабовые рулетики с нежной сырной начинкой: идеальная закуска для любого случая

1:56
Еда

Ищете оригинальную закуску для праздничного стола, которая удивит гостей не только вкусом, но и внешним видом? Предлагаем приготовить рулетики из крабовых палочек с нежной сырной начинкой.

Крабовые палочки
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Петрушка — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: сварите яйца вкрутую, остудите их в холодной воде и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их по отдельности на средней тёрке. Сыр также натрите на средней тёрке. Чеснок пропустите через пресс, а петрушку мелко нарежьте.

  2. Приготовление начинки: в миске соедините тёртые белки, один тёртый желток, сыр, чеснок и петрушку. Добавьте майонез, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте до однородной массы.

  3. Подготовка крабовых палочек: аккуратно разверните каждую крабовую палочку, стараясь не повредить её структуру. Если палочки плохо разворачиваются, можно на несколько секунд опустить их в горячую воду или подержать над паром.

  4. Формирование рулетиков: на развернутую палочку равномерно нанесите приготовленную начинку. Затем аккуратно сверните её обратно в рулет. Повторите процесс с оставшимися палочками.

  5. Подача: выложите готовые рулетики на блюдо, украсьте оставшимися тёртыми желтками и веточками петрушки. Поставьте закуску в холодильник на 20-30 минут для охлаждения, после чего подавайте к столу.

Эти яркие и аппетитные рулетики станут изюминкой вашего праздничного стола, радуя гостей своим вкусом и оригинальной подачей.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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