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Эти фаршированные шампиньоны съедят первыми — даже мясо останется нетронутым

2:28
Еда

Фаршированные шампиньоны с сыром и беконом — это простая и быстрая закуска, которая украсит любой стол. Готовится она легко, а результат впечатляет: нежные грибы, сочная начинка и аппетитная корочка.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Ингредиенты

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 140 г сыра Пармезан
  • 40 г бекона
  • 40 г ветчины
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 3 веточки петрушки
  • 3 зубчика чеснока
  • Оливковое масло
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка ингредиентов: нарежьте бекон и ветчину мелкими кубиками. Мелко порубите петрушку. У шампиньонов удалите ножки — они не понадобятся в этом рецепте, но их можно использовать в других блюдах.

  2. Обжарка бекона: разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла на среднем огне. Обжарьте бекон до хрустящего состояния, затем выложите его на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

  3. Приготовление хлебных крошек: на сухой сковороде подрумяньте панировочные сухари до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы не пригорели. После остывания смешайте их с 2 столовыми ложками тёртого Пармезана.

  4. Обжарка шампиньонов: в той же сковороде разогрейте немного оливкового масла, добавьте раздавленные зубчики чеснока для аромата. Выложите шляпки шампиньонов и обжарьте их с обеих сторон по 3-4 минуты до золотистого цвета. Затем переложите их на противень.

  5. Приготовление начинки: в миске соедините обжаренный бекон, ветчину, оставшийся Пармезан и петрушку. Приправьте смесь солью и чёрным перцем по вкусу. Наполните этой начинкой шляпки шампиньонов. Сверху посыпьте подготовленными хлебными крошками.

  6. Запекание: разогрейте духовку до 200 °C. Поставьте противень с фаршированными шампиньонами в духовку и запекайте 7-10 минут, пока сыр не расплавится, а верх не станет золотистым.

Подавайте горячими. Эта закуска прекрасно подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Кроме того, фаршированные шампиньоны можно приготовить заранее и разогреть перед подачей — они сохранят свой вкус и аромат.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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