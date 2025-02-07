Такую нежную курицу с грибами в сливках подают в ресторанах — но мы приготовим её в духовке

Курица, запечённая в сливках с грибами, — это блюдо, которое покоряет своей нежностью и насыщенным вкусом. Сочетание сочного куриного мяса и ароматных грибов в сливочном соусе создаёт гармонию, перед которой трудно устоять.
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Сырая курица
Ингредиенты
Куриные бедрышки без кожи и костей — 500 г
Шампиньоны — 300 г
Сливки 20% — 200 мл
Свежий тимьян — 2-3 веточки
Чеснок — 2 зубчика
Растительное масло — 1 ст. л.
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовка ингредиентов
Промойте куриные бедрышки, обсушите их бумажным полотенцем. Удалите кожу и отделите мясо от костей. Нарежьте его на средние кусочки.
Шампиньоны вымойте и нарежьте пластинами.
Чеснок очистите и мелко порубите.
Обжаривание грибов
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте до испарения лишней жидкости и лёгкого зарумянивания.
Добавьте к грибам измельчённый чеснок и обжаривайте ещё 1-2 минуты, помешивая.
Подготовка к запеканию
В форму для запекания выложите кусочки куриного мяса. Посыпьте их солью и чёрным молотым перцем по вкусу.
Сверху распределите обжаренные грибы с чесноком.
Полейте всё сливками, стараясь равномерно покрыть все ингредиенты.
Разложите сверху веточки свежего тимьяна для аромата.
Запекание
Разогрейте духовку до 180°C.
Поставьте форму с курицей и грибами в разогретую духовку.
Запекайте блюдо около 30-35 минут, пока курица не станет полностью готовой, а сливки не превратятся в густой соус.
Подача
Достаньте форму из духовки и удалите веточки тимьяна.
Разложите курицу с грибами по тарелкам, поливая их сливочным соусом из формы.
Подавайте горячим, дополнив свежими овощами или любимым гарниром.
Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Нежная курица в сочетании с ароматными грибами и сливочным соусом не оставит равнодушным никого из ваших близких.
Уточнения
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.