Такую нежную курицу с грибами в сливках подают в ресторанах — но мы приготовим её в духовке

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица, запечённая в сливках с грибами, — это блюдо, которое покоряет своей нежностью и насыщенным вкусом. Сочетание сочного куриного мяса и ароматных грибов в сливочном соусе создаёт гармонию, перед которой трудно устоять.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Ингредиенты

Куриные бедрышки без кожи и костей — 500 г

Шампиньоны — 300 г

Сливки 20% — 200 мл

Свежий тимьян — 2-3 веточки

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

Промойте куриные бедрышки, обсушите их бумажным полотенцем. Удалите кожу и отделите мясо от костей. Нарежьте его на средние кусочки.

Шампиньоны вымойте и нарежьте пластинами.

Чеснок очистите и мелко порубите.

Обжаривание грибов

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте до испарения лишней жидкости и лёгкого зарумянивания.

Добавьте к грибам измельчённый чеснок и обжаривайте ещё 1-2 минуты, помешивая.

Подготовка к запеканию

В форму для запекания выложите кусочки куриного мяса. Посыпьте их солью и чёрным молотым перцем по вкусу.

Сверху распределите обжаренные грибы с чесноком.

Полейте всё сливками, стараясь равномерно покрыть все ингредиенты.

Разложите сверху веточки свежего тимьяна для аромата.

Запекание

Разогрейте духовку до 180°C.

Поставьте форму с курицей и грибами в разогретую духовку.

Запекайте блюдо около 30-35 минут, пока курица не станет полностью готовой, а сливки не превратятся в густой соус.

Подача

Достаньте форму из духовки и удалите веточки тимьяна.

Разложите курицу с грибами по тарелкам, поливая их сливочным соусом из формы.

Подавайте горячим, дополнив свежими овощами или любимым гарниром.

Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Нежная курица в сочетании с ароматными грибами и сливочным соусом не оставит равнодушным никого из ваших близких.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

