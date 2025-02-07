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Такую нежную курицу с грибами в сливках подают в ресторанах — но мы приготовим её в духовке

2:26
Еда

Курица, запечённая в сливках с грибами, — это блюдо, которое покоряет своей нежностью и насыщенным вкусом. Сочетание сочного куриного мяса и ароматных грибов в сливочном соусе создаёт гармонию, перед которой трудно устоять.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Ингредиенты

  • Куриные бедрышки без кожи и костей — 500 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Свежий тимьян — 2-3 веточки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

  • Промойте куриные бедрышки, обсушите их бумажным полотенцем. Удалите кожу и отделите мясо от костей. Нарежьте его на средние кусочки.
  • Шампиньоны вымойте и нарежьте пластинами.
  • Чеснок очистите и мелко порубите.

Обжаривание грибов

  • Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте до испарения лишней жидкости и лёгкого зарумянивания.
  • Добавьте к грибам измельчённый чеснок и обжаривайте ещё 1-2 минуты, помешивая.

Подготовка к запеканию

  • В форму для запекания выложите кусочки куриного мяса. Посыпьте их солью и чёрным молотым перцем по вкусу.
  • Сверху распределите обжаренные грибы с чесноком.
  • Полейте всё сливками, стараясь равномерно покрыть все ингредиенты.
  • Разложите сверху веточки свежего тимьяна для аромата.

Запекание

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Поставьте форму с курицей и грибами в разогретую духовку.
  • Запекайте блюдо около 30-35 минут, пока курица не станет полностью готовой, а сливки не превратятся в густой соус.

Подача

  • Достаньте форму из духовки и удалите веточки тимьяна.
  • Разложите курицу с грибами по тарелкам, поливая их сливочным соусом из формы.
  • Подавайте горячим, дополнив свежими овощами или любимым гарниром.

Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Нежная курица в сочетании с ароматными грибами и сливочным соусом не оставит равнодушным никого из ваших близких.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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