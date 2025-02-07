Готовим простой салат из колбасы и сухариков: идеальный перекус на работу

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из фасоли, кукурузы, колбасы и сухариков — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из доступных продуктов. Он сочетает в себе хрустящие сухарики, свежие овощи и сытную колбасу с фасолью.

Фото: Designed by Freepik by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фасоль

Ингредиенты

Консервированная фасоль (красная или белая) — 250 г

Консервированная кукуруза — 250 г

Колбаса — 150 г

Репчатый лук — 1 шт.

Сухарики — 70 г

Майонез — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Слейте жидкость с консервированной фасоли и кукурузы. Колбасу нарежьте соломкой, лук — мелкими кубиками. Смешайте компоненты. В миске соедините фасоль, кукурузу, колбасу и лук. Заправьте салат. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Добавьте сухарики. Непосредственно перед подачей всыпьте сухарики и снова перемешайте, чтобы они не размокли заранее.

Этот салат идеально подходит для быстрого перекуса или неожиданного прихода гостей. Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

