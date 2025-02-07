Готовим простой салат из колбасы и сухариков: идеальный перекус на работу

Салат из фасоли, кукурузы, колбасы и сухариков — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из доступных продуктов. Он сочетает в себе хрустящие сухарики, свежие овощи и сытную колбасу с фасолью.
Подготовьте ингредиенты. Слейте жидкость с консервированной фасоли и кукурузы. Колбасу нарежьте соломкой, лук — мелкими кубиками.
Смешайте компоненты. В миске соедините фасоль, кукурузу, колбасу и лук.
Заправьте салат. Добавьте майонез и тщательно перемешайте.
Добавьте сухарики. Непосредственно перед подачей всыпьте сухарики и снова перемешайте, чтобы они не размокли заранее.
Этот салат идеально подходит для быстрого перекуса или неожиданного прихода гостей. Приятного аппетита!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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