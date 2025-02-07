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Готовим простой салат из колбасы и сухариков: идеальный перекус на работу

1:14
Еда

Салат из фасоли, кукурузы, колбасы и сухариков — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из доступных продуктов. Он сочетает в себе хрустящие сухарики, свежие овощи и сытную колбасу с фасолью.

Фасоль
Фото: Designed by Freepik by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фасоль

Ингредиенты

  • Консервированная фасоль (красная или белая) — 250 г
  • Консервированная кукуруза — 250 г
  • Колбаса — 150 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Сухарики — 70 г
  • Майонез — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты. Слейте жидкость с консервированной фасоли и кукурузы. Колбасу нарежьте соломкой, лук — мелкими кубиками.

  2. Смешайте компоненты. В миске соедините фасоль, кукурузу, колбасу и лук.

  3. Заправьте салат. Добавьте майонез и тщательно перемешайте.

  4. Добавьте сухарики. Непосредственно перед подачей всыпьте сухарики и снова перемешайте, чтобы они не размокли заранее.

Этот салат идеально подходит для быстрого перекуса или неожиданного прихода гостей. Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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