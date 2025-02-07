Баклажаны на гриле — и мясо не нужно: ароматная закуска, которая готовится за 15 минут

Баклажаны на гриле — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить. Они идеально подходят для летнего сезона и прекрасно сочетаются с различными соусами и гарнирами.
Подготовка баклажанов: вымойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Чтобы избавиться от возможной горечи, посыпьте ломтики солью и оставьте на 20 минут. Затем промойте их холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Маринад: смешайте оливковое масло с измельченным чесноком, добавьте соль и перец по вкусу. Полученной смесью смажьте каждый кусочек баклажана с обеих сторон.
Жарка на гриле: разогрейте гриль до средней температуры. Выложите баклажаны на решетку и обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистых полос и мягкости.
Подача: готовые баклажаны переложите на блюдо, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячими. Они отлично сочетаются с соусом из йогурта или томатов.
Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад немного лимонного сока или бальзамического уксуса.
Если нет возможности использовать открытый гриль, подойдет сковорода-гриль или духовка с функцией гриля.
Экспериментируйте с добавлением различных специй, таких как паприка, тимьян или розмарин, чтобы придать блюду новые оттенки вкуса.
Баклажаны на гриле — это универсальное блюдо, которое можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве ингредиента для салатов и сэндвичей. Приятного аппетита!
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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