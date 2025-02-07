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Сосиски в кляре — простая закуска, которую съедят за считанные секунды

1:47
Еда

Ищете быстрый и оригинальный перекус? Приготовьте сосиски в кляре на сковороде — аппетитное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Сосиски
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Ингредиенты

  • 8 сосисок
  • 1 яйцо
  • 5 ст. л. молока
  • 5 ст. л. муки
  • Щепотка соли
  • Щепотка сахара
  • Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте сосиски: снимите с них оболочку и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Приготовьте кляр: в миске смешайте яйцо, молоко, соль и сахар. Постепенно добавляйте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Кляр должен получиться консистенции густой сметаны.

  3. Нагрейте сковороду: разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством растительного масла для жарки.

  4. Обжаривание: обмакните каждую сосиску в кляр, полностью покрывая ее, и аккуратно выложите на разогретую сковороду. Жарьте до золотистой корочки со всех сторон, периодически переворачивая.

  5. Подача: выложите готовые сосиски на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с любимыми соусами или гарниром по вкусу.

Советы

  • Для более хрустящей корочки можно добавить в кляр щепотку разрыхлителя.
  • Экспериментируйте с добавками: попробуйте добавить в кляр мелко нарезанную зелень или специи для придания дополнительного аромата.
  • Если хотите придать блюду оригинальность, используйте сосиски разных видов или добавьте внутрь кусочек сыра.

Сосиски в кляре на сковороде — это не только быстрое и простое в приготовлении блюдо, но и отличная идея для перекуса на природе или детского праздника.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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