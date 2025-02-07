Сосиски в кляре — простая закуска, которую съедят за считанные секунды

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрый и оригинальный перекус? Приготовьте сосиски в кляре на сковороде — аппетитное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Ингредиенты

8 сосисок

1 яйцо

5 ст. л. молока

5 ст. л. муки

Щепотка соли

Щепотка сахара

Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовьте сосиски: снимите с них оболочку и обсушите бумажным полотенцем. Приготовьте кляр: в миске смешайте яйцо, молоко, соль и сахар. Постепенно добавляйте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Кляр должен получиться консистенции густой сметаны. Нагрейте сковороду: разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством растительного масла для жарки. Обжаривание: обмакните каждую сосиску в кляр, полностью покрывая ее, и аккуратно выложите на разогретую сковороду. Жарьте до золотистой корочки со всех сторон, периодически переворачивая. Подача: выложите готовые сосиски на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с любимыми соусами или гарниром по вкусу.

Советы

Для более хрустящей корочки можно добавить в кляр щепотку разрыхлителя.

Экспериментируйте с добавками: попробуйте добавить в кляр мелко нарезанную зелень или специи для придания дополнительного аромата.

Если хотите придать блюду оригинальность, используйте сосиски разных видов или добавьте внутрь кусочек сыра.

Сосиски в кляре на сковороде — это не только быстрое и простое в приготовлении блюдо, но и отличная идея для перекуса на природе или детского праздника.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

