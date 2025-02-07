Сосиски в кляре — простая закуска, которую съедят за считанные секунды

Ищете быстрый и оригинальный перекус? Приготовьте сосиски в кляре на сковороде — аппетитное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.
Подготовьте сосиски: снимите с них оболочку и обсушите бумажным полотенцем.
Приготовьте кляр: в миске смешайте яйцо, молоко, соль и сахар. Постепенно добавляйте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Кляр должен получиться консистенции густой сметаны.
Нагрейте сковороду: разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством растительного масла для жарки.
Обжаривание: обмакните каждую сосиску в кляр, полностью покрывая ее, и аккуратно выложите на разогретую сковороду. Жарьте до золотистой корочки со всех сторон, периодически переворачивая.
Подача: выложите готовые сосиски на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с любимыми соусами или гарниром по вкусу.
Сосиски в кляре на сковороде — это не только быстрое и простое в приготовлении блюдо, но и отличная идея для перекуса на природе или детского праздника.
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
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