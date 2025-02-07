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Запекаем помидоры под сыром: ароматная закуска всего за 10 минут

1:50
Еда

Ищете простую и вкусную закуску? Попробуйте запеченные помидоры под сыром — блюдо, которое покоряет своей нежностью и ароматом.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Ингредиенты

  • 400 г помидоров
  • 40 г сыра пармезан
  • 2 зубчика чеснока
  • 2-3 веточки базилика
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты: вымойте помидоры и нарежьте их кружочками средней толщины. Чеснок мелко порубите, а пармезан натрите на средней терке. Базилик измельчите.

  2. Подготовьте форму для запекания: застелите форму пергаментной бумагой и смажьте ее оливковым маслом.

  3. Выложите помидоры: разместите нарезанные помидоры в форме, слегка накладывая их друг на друга.

  4. Добавьте приправы: сбрызните помидоры оставшимся оливковым маслом, посыпьте чесноком, солью, перцем и итальянскими травами по вкусу.

  5. Посыпьте сыром: равномерно распределите натертый пармезан поверх помидоров.

  6. Запекайте: разогрейте духовку до 190°C и запекайте блюдо около 7-10 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.

  7. Подача: готовое блюдо посыпьте свежим базиликом и подавайте горячим.

Советы

  • Используйте спелые, но плотные помидоры, чтобы они сохранили форму при запекании.
  • Пармезан можно заменить на моцареллу или другой твердый сыр по вкусу.
  • Для пикантности добавьте щепотку красного перца или паприки.

Наслаждайтесь этой простой в приготовлении и невероятно вкусной закуской, которая идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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