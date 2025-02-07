Запекаем помидоры под сыром: ароматная закуска всего за 10 минут

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете простую и вкусную закуску? Попробуйте запеченные помидоры под сыром — блюдо, которое покоряет своей нежностью и ароматом.

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

Ингредиенты

400 г помидоров

40 г сыра пармезан

2 зубчика чеснока

2-3 веточки базилика

2 ст. л. оливкового масла

Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты: вымойте помидоры и нарежьте их кружочками средней толщины. Чеснок мелко порубите, а пармезан натрите на средней терке. Базилик измельчите. Подготовьте форму для запекания: застелите форму пергаментной бумагой и смажьте ее оливковым маслом. Выложите помидоры: разместите нарезанные помидоры в форме, слегка накладывая их друг на друга. Добавьте приправы: сбрызните помидоры оставшимся оливковым маслом, посыпьте чесноком, солью, перцем и итальянскими травами по вкусу. Посыпьте сыром: равномерно распределите натертый пармезан поверх помидоров. Запекайте: разогрейте духовку до 190°C и запекайте блюдо около 7-10 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку. Подача: готовое блюдо посыпьте свежим базиликом и подавайте горячим.

Советы

Используйте спелые, но плотные помидоры, чтобы они сохранили форму при запекании.

Пармезан можно заменить на моцареллу или другой твердый сыр по вкусу.

Для пикантности добавьте щепотку красного перца или паприки.

Наслаждайтесь этой простой в приготовлении и невероятно вкусной закуской, которая идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

