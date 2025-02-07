Запекаем помидоры под сыром: ароматная закуска всего за 10 минут

Ищете простую и вкусную закуску? Попробуйте запеченные помидоры под сыром — блюдо, которое покоряет своей нежностью и ароматом.
Подготовьте ингредиенты: вымойте помидоры и нарежьте их кружочками средней толщины. Чеснок мелко порубите, а пармезан натрите на средней терке. Базилик измельчите.
Подготовьте форму для запекания: застелите форму пергаментной бумагой и смажьте ее оливковым маслом.
Выложите помидоры: разместите нарезанные помидоры в форме, слегка накладывая их друг на друга.
Добавьте приправы: сбрызните помидоры оставшимся оливковым маслом, посыпьте чесноком, солью, перцем и итальянскими травами по вкусу.
Посыпьте сыром: равномерно распределите натертый пармезан поверх помидоров.
Запекайте: разогрейте духовку до 190°C и запекайте блюдо около 7-10 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.
Подача: готовое блюдо посыпьте свежим базиликом и подавайте горячим.
Наслаждайтесь этой простой в приготовлении и невероятно вкусной закуской, которая идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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