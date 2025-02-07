Омлет, как в детском саду: как добиться нежной текстуры и аппетитной корочки

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить пышный омлет, как в детском саду? Секрет прост: правильные пропорции яиц и молока, а также особый способ запекания.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Ингредиенты

5 яиц

250 мл молока

Соль по вкусу

Масло для смазывания формы

Пошаговый рецепт

Подготовка духовки и формы: разогрейте духовку до 200°C. Выберите форму с высокими бортами и смажьте ее маслом. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске взбейте яйца с солью до однородности. Затем постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать. Заливка в форму: вылейте яично-молочную смесь в подготовленную форму. Запекание: поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте около 30 минут до образования золотистой корочки.

Советы для идеального омлета

Не открывайте дверцу духовки во время запекания, чтобы омлет не осел.

Подавайте омлет сразу после приготовления, чтобы сохранить его воздушность.

Наслаждайтесь нежным и пышным омлетом, который напомнит вам о беззаботных днях детства!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

