Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о приютских животных: почему они совсем не такие, как вы думаете
Без мотивации и умения стрелять из автомата — Запад назвал причины поражения ВСУ
Гладилин о Зимнем Кубке РПЛ: не вижу, что в этом турнире кто-то хочет победить
Неожиданный союзник — Финляндия признала участие финнов в СВО на стороне России
Почему из пластиковых окон тянет холодом? Решаем проблему за 5 минут
Банки Европы ужесточают требования: россияне ищут альтернативные способы сохранить активы
Украина вымирает — Запад рисует Киеву печальный исход
За контрабанду 17 краснокнижных грибов туристам грозит срок 7 лет
Выздоровел, но всё ещё разносчик заразы: когда грипп реально отпустит?

Омлет, как в детском саду: как добиться нежной текстуры и аппетитной корочки

1:10
Еда

Хотите приготовить пышный омлет, как в детском саду? Секрет прост: правильные пропорции яиц и молока, а также особый способ запекания.

Омлет
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Ингредиенты

  • 5 яиц
  • 250 мл молока
  • Соль по вкусу
  • Масло для смазывания формы

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка духовки и формы: разогрейте духовку до 200°C. Выберите форму с высокими бортами и смажьте ее маслом.

  2. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске взбейте яйца с солью до однородности. Затем постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать.

  3. Заливка в форму: вылейте яично-молочную смесь в подготовленную форму.

  4. Запекание: поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте около 30 минут до образования золотистой корочки.

Советы для идеального омлета

  • Не открывайте дверцу духовки во время запекания, чтобы омлет не осел.
  • Подавайте омлет сразу после приготовления, чтобы сохранить его воздушность.

Наслаждайтесь нежным и пышным омлетом, который напомнит вам о беззаботных днях детства!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Этот способ посадки сделает тую густой и пышной — но почти никто о нём не знает
Аэропорт Сухум сможет принимать туристов на всех типах гражданских самолётов
Ремонт квартиры в 2025: какие дизайнерские приёмы будут модны в этом году
Наши бабушки это скрывали: простой способ почистить почки без таблеток
Согреваемся со вкусом: как приготовить ароматный чесночный суп с хрустящими гренками
Смородина и кипяток: как повысить урожай и здоровье растений
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Бывший теннисист Андрей Чесноков объяснил спад в игре Даниила Медведева
Исследование показало, что по утрам люди видят мир в красках
Секреты для женщин с широкими бёдрами: одежда, которая делает фигуру стройной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.