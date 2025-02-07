Омлет, как в детском саду: как добиться нежной текстуры и аппетитной корочки

Хотите приготовить пышный омлет, как в детском саду? Секрет прост: правильные пропорции яиц и молока, а также особый способ запекания.
Подготовка духовки и формы: разогрейте духовку до 200°C. Выберите форму с высокими бортами и смажьте ее маслом.
Смешивание ингредиентов: в глубокой миске взбейте яйца с солью до однородности. Затем постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать.
Заливка в форму: вылейте яично-молочную смесь в подготовленную форму.
Запекание: поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте около 30 минут до образования золотистой корочки.
Наслаждайтесь нежным и пышным омлетом, который напомнит вам о беззаботных днях детства!
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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