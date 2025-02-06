Печёночные котлеты, которые понравятся даже детям — вкусный рецепт без специфической горечи

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Котлеты из говяжьей печени — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое разнообразит ваше повседневное меню. Приготовить их можно быстро и без особых усилий.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Субпродукты

Ингредиенты

500 г говяжьей печени

1 луковица

1 куриное яйцо

2 ст. л. сметаны средней жирности

1 стакан пшеничной муки

2 г пищевой соды

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Сушёная зелень по желанию

Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовка печени: тщательно промойте печень, удалите плёнки и прожилки. Нарежьте её небольшими кусочками и измельчите в мясорубке или блендере до однородной массы. Добавление лука: очистите луковицу, нарежьте её и также пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте лук к печёночной массе. Формирование фарша: в полученную смесь вбейте яйцо, добавьте сметану, соду, соль, перец и сушёную зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Добавление муки: постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Оставьте фарш на 10-15 минут для набухания муки. Жарка котлет: разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте фарш на сковороду, формируя котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Тушение: после обжаривания убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и потомите котлеты ещё 10-15 минут для полной готовности.

Подавайте котлеты из говяжьей печени горячими, украсив свежей зеленью. Они отлично сочетаются с различными гарнирами: отварным картофелем, гречневой кашей или тушёными овощами.

Советы по приготовлению

Для придания котлетам особой нежности можно заменить муку на манную крупу в тех же пропорциях.

Сметану можно заменить сливками или майонезом, что придаст блюду новый оттенок вкуса.

Если хотите добавить сладковатую нотку, предварительно обжарьте лук с натёртой морковью и добавьте в фарш.

Выбор печени: при покупке говяжьей печени обращайте внимание на её внешний вид. Свежая печень должна быть тёмно-вишнёвого цвета, с гладкой и блестящей поверхностью, без пятен и засохших участков. Запах — слегка сладковатый, без признаков кислинки.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

