Готовим мясо за 15 минут: три быстрых рецепта для тех, кто не любит ждать

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить вкусное мясное блюдо всего за 15-20 минут? Это вполне реально! Существует множество рецептов, позволяющих быстро и без особых усилий создать аппетитный ужин. Рассмотрим несколько таких вариантов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Отбивные

Отбивные можно приготовить из свинины, говядины или баранины. Главное — выбрать подходящую часть туши и правильно ее обработать. Идеально подойдут вырезка, корейка или шея. Нарежьте мясо кусками толщиной около 2 см, при необходимости удалите лишний жир.

Затем отбейте до толщины 1-1,5 см, посолите, поперчите и смажьте маслом. Дайте мясу настояться 10 минут. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжаривайте отбивные без добавления масла по 4-10 минут с каждой стороны, в зависимости от типа мяса.

Бефстроганов

Классический бефстроганов готовится из говядины, но можно использовать и свинину или баранину. Нарежьте мясо тонкими полосками толщиной 3-4 мм. Быстро обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 15-20 секунд с каждой стороны, не перегружая сковороду.

Переложите обжаренное мясо на тарелку. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук (и грибы, если используете) до золотистого цвета, посыпьте мукой, перемешайте и готовьте еще пару минут. Снимите сковороду с огня, влейте бульон или сливки, верните на огонь и доведите до загустения. Добавьте мясо, прогрейте его в соусе около минуты. Сметану добавьте в конце приготовления.

Стир-фрай

Стир-фрай — азиатский метод быстрой обжарки на сильном огне. Нарежьте мясо небольшими кусочками, приправьте солью. Подготовьте овощи: свежие нарежьте мелко, замороженные можно использовать без разморозки. Мелко нарежьте имбирь, чеснок и лук.

Разогрейте сковороду (лучше вок) на максимальном огне, добавьте масло, обжарьте пряные овощи несколько секунд, затем добавьте мясо и готовьте, помешивая, до готовности. Добавьте овощи и готовьте еще пару минут. В конце влейте соус по вкусу (соевый, устричный, терияки) и посыпьте зеленью.

Блюда из фарша

Блюда из фарша готовятся очень быстро. Например, котлеты или тефтели. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, чесноком, специями и яйцом. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны до готовности.

Таким образом, даже при ограниченном времени можно приготовить вкусное и сытное мясное блюдо. Экспериментируйте с разными рецептами и наслаждайтесь быстрыми ужинами!

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

