Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украли фары! Можно ли продолжать движение и не нарушить закон
Непал вводит новые правила для восхождений на высоту более 8000 м
Этот скрытый фактор может нарушать работу мозга
Кошка не ухаживает за котятами? Ошибка хозяев, которую легко исправить
Рак бессилен перед этими существами — и учёные уже ищут способ повторить этот феномен
ФАС подвела итоги прошлого года: почти 10 миллиардов рублей штрафов за год
Гребной тренажер: польза или скрытая угроза?
Редис растёт как попало? Исправьте эти ошибки — и урожай вас удивит
Драма в семье: кто на самом деле пытается убить Джихана? 12 серия "Далёкого города"

Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок

1:50
Еда

Овсяноблин — это идеальный выбор для тех, кто придерживается правильного питания. Он сочетает в себе пользу овсянки и яиц, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Омлет
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Преимущества овсяноблина

  • Быстрота приготовления: всего за несколько минут вы получите сытный завтрак.
  • Польза для здоровья: овсянка богата клетчаткой, а яйца — источником белка.
  • Вариативность: можно экспериментировать с различными начинками по вкусу.

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки овсяных хлопьев
  • 1 куриное яйцо
  • 30 мл молока
  • Соль по вкусу
  • Начинка по желанию (сыр, овощи, фрукты)

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка овсянки: залейте овсяные хлопья теплым молоком и оставьте на 20 минут для набухания.
  2. Смешивание ингредиентов: добавьте к набухшей овсянке яйцо и щепотку соли, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  3. Жарка: разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вылейте полученную смесь, распределите ее равномерно по поверхности.
  4. Приготовление: обжаривайте овсяноблин на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
  5. Добавление начинки: выложите выбранную начинку на одну половину блина, затем накройте ее второй половиной.
  6. Подача: подавайте горячим, наслаждаясь полезным и вкусным завтраком.

Варианты начинок

  • Сладкие: бананы, мед, ягоды, ореховая паста.
  • Соленые: сыр, ветчина, авокадо, зелень.

Овсяноблин — это не только полезно, но и очень вкусно. Экспериментируйте с начинками и находите свои любимые сочетания!

Уточнения

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Садоводство, цветоводство
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки Аудио 
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Советы
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки Аудио 
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Авто
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
ВАДА признало политическую подоплеку дела Валиевой: что это значит?
ФАС подвела итоги прошлого года: почти 10 миллиардов рублей штрафов за год
Гребной тренажер: польза или скрытая угроза?
Редис растёт как попало? Исправьте эти ошибки — и урожай вас удивит
Драма в семье: кто на самом деле пытается убить Джихана? 12 серия "Далёкого города"
Эти продукты вызывают воспаление и повышают риск смертельных болезней — проверьте свой рацион
Хлеб не испортится даже через месяц: этот способ хранения продлит его свежесть
Забудь о тяжёлых весах! Как правильно тренироваться после 40 лет
Устали от второго подбородка? Лучшие упражнения и процедуры для идеального овала лица
Граница между жизнью и смертью размывается — что случится, если её стереть полностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.