Этот овощной гарнир настолько хорош, что котлеты уйдут на второй план

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Хотите разнообразить привычный гарнир к котлетам? Попробуйте приготовить овощное блюдо с брюссельской капустой, морковью, луком и чесноком, дополненное изюмом и фундуком. Такой гарнир не только полезен, но и придаст вашему столу новые вкусовые оттенки.

Фото: Designed by Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной гарнир

Ингредиенты на 4 порции

300 г брюссельской капусты

2 моркови

1 луковица

2 зубчика чеснока

50 г фундука

40 г изюма

50 г сливочного масла

4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка орехов: обжарьте фундук на сухой сковороде около 3 минут. Затем крупно порубите его ножом. Бланширование капусты: разрежьте брюссельскую капусту пополам и опустите в кипящую воду на 5 минут. После этого откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Подготовка овощей: сделайте на моркови продольные надрезы, затем нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и нарежьте лук кубиками. Обжаривание овощей: в глубокой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Потушите лук до прозрачности около 5 минут, затем добавьте чеснок, морковь и капусту. Посолите, поперчите и обжаривайте, помешивая, еще 3 минуты. Добавление изюма: добавьте вымытый изюм, влейте 100 мл горячей воды и лимонный сок. Накройте крышкой и готовьте 5-7 минут. Затем снимите крышку, увеличьте огонь и готовьте еще 1-2 минуты до полной готовности овощей. Подача: разложите котлеты на тарелки, добавьте приготовленные овощи и посыпьте рубленым фундуком.

Советы

Вы можете заменить брюссельскую капусту на кабачки или цукини, а также использовать замороженные овощи вместо свежих.

Брюссельская капуста богата витамином C, его содержание в 3-5 раз выше, чем в других видах капусты.

Пищевая ценность на 100 г

Белки: 7,26 г

Жиры: 20,08 г

Углеводы: 13,73 г

Калории: 256 ккал

Попробуйте этот необычный овощной гарнир, чтобы придать вашим котлетам новый вкус и сделать обед или ужин более полезным и разнообразным.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

