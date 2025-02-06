Этот овощной гарнир настолько хорош, что котлеты уйдут на второй план

Хотите разнообразить привычный гарнир к котлетам? Попробуйте приготовить овощное блюдо с брюссельской капустой, морковью, луком и чесноком, дополненное изюмом и фундуком. Такой гарнир не только полезен, но и придаст вашему столу новые вкусовые оттенки.
Подготовка орехов: обжарьте фундук на сухой сковороде около 3 минут. Затем крупно порубите его ножом.
Бланширование капусты: разрежьте брюссельскую капусту пополам и опустите в кипящую воду на 5 минут. После этого откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой.
Подготовка овощей: сделайте на моркови продольные надрезы, затем нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и нарежьте лук кубиками.
Обжаривание овощей: в глубокой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Потушите лук до прозрачности около 5 минут, затем добавьте чеснок, морковь и капусту. Посолите, поперчите и обжаривайте, помешивая, еще 3 минуты.
Добавление изюма: добавьте вымытый изюм, влейте 100 мл горячей воды и лимонный сок. Накройте крышкой и готовьте 5-7 минут. Затем снимите крышку, увеличьте огонь и готовьте еще 1-2 минуты до полной готовности овощей.
Подача: разложите котлеты на тарелки, добавьте приготовленные овощи и посыпьте рубленым фундуком.
Вы можете заменить брюссельскую капусту на кабачки или цукини, а также использовать замороженные овощи вместо свежих.
Брюссельская капуста богата витамином C, его содержание в 3-5 раз выше, чем в других видах капусты.
Попробуйте этот необычный овощной гарнир, чтобы придать вашим котлетам новый вкус и сделать обед или ужин более полезным и разнообразным.
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.
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