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Этот овощной гарнир настолько хорош, что котлеты уйдут на второй план

2:41
Еда

Хотите разнообразить привычный гарнир к котлетам? Попробуйте приготовить овощное блюдо с брюссельской капустой, морковью, луком и чесноком, дополненное изюмом и фундуком. Такой гарнир не только полезен, но и придаст вашему столу новые вкусовые оттенки.

Овощной гарнир
Фото: Designed by Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овощной гарнир

Ингредиенты на 4 порции

  • 300 г брюссельской капусты
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г фундука
  • 40 г изюма
  • 50 г сливочного масла
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка орехов: обжарьте фундук на сухой сковороде около 3 минут. Затем крупно порубите его ножом.

  2. Бланширование капусты: разрежьте брюссельскую капусту пополам и опустите в кипящую воду на 5 минут. После этого откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой.

  3. Подготовка овощей: сделайте на моркови продольные надрезы, затем нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и нарежьте лук кубиками.

  4. Обжаривание овощей: в глубокой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Потушите лук до прозрачности около 5 минут, затем добавьте чеснок, морковь и капусту. Посолите, поперчите и обжаривайте, помешивая, еще 3 минуты.

  5. Добавление изюма: добавьте вымытый изюм, влейте 100 мл горячей воды и лимонный сок. Накройте крышкой и готовьте 5-7 минут. Затем снимите крышку, увеличьте огонь и готовьте еще 1-2 минуты до полной готовности овощей.

  6. Подача: разложите котлеты на тарелки, добавьте приготовленные овощи и посыпьте рубленым фундуком.

Советы

  • Вы можете заменить брюссельскую капусту на кабачки или цукини, а также использовать замороженные овощи вместо свежих.

  • Брюссельская капуста богата витамином C, его содержание в 3-5 раз выше, чем в других видах капусты.

Пищевая ценность на 100 г

  • Белки: 7,26 г
  • Жиры: 20,08 г
  • Углеводы: 13,73 г
  • Калории: 256 ккал

Попробуйте этот необычный овощной гарнир, чтобы придать вашим котлетам новый вкус и сделать обед или ужин более полезным и разнообразным.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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