Не знаете, чем накормить своего ребенка? Давайте приготовим идеальные наггетсы в духовке

Домашние куриные наггетсы, запеченные в духовке, — это вкусная и полезная альтернатива фастфуду. Они получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, при этом готовятся без лишнего масла.
Подготовка мяса: нарежьте куриное филе на небольшие кусочки удобного размера.
Приготовление кляра: в одной миске взбейте яйца с добавлением соли и любимых специй. В другую насыпьте муку, а в третью — панировочные сухари.
Панировка: обваляйте каждый кусочек курицы сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и, наконец, обваляйте в панировочных сухарях, обеспечивая равномерное покрытие.
Выпекание: выложите панированные кусочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 20 минут до золотистой корочки.
Для более хрустящей корочки используйте панировочные сухари грубого помола или добавьте к ним измельченные кукурузные хлопья.
Подавайте наггетсы с различными соусами, такими как чесночный, сырный или томатный, чтобы разнообразить вкус.
Чтобы наггетсы были более сочными, предварительно замаринуйте куриное филе в йогурте или кефире на 30 минут.
Готовя наггетсы самостоятельно, вы контролируете качество ингредиентов и можете экспериментировать с различными специями и добавками. Кроме того, запекание в духовке делает блюдо менее калорийным по сравнению с жаркой во фритюре.
Сырные наггетсы: добавьте тертый пармезан в панировочные сухари для придания сырного аромата.
Острые наггетсы: добавьте в яичную смесь острый соус или кайенский перец для пикантности.
Травяные наггетсы: смешайте панировочные сухари с сушеными травами, такими как орегано, тимьян или розмарин, для придания дополнительного аромата.
Приготовление домашних куриных наггетсов в духовке — это простой и быстрый способ порадовать себя и близких вкусным блюдом без лишних калорий. Экспериментируйте с ингредиентами и находите свои идеальные сочетания!
На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.