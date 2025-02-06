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Не знаете, чем накормить своего ребенка? Давайте приготовим идеальные наггетсы в духовке

2:31
Еда

Домашние куриные наггетсы, запеченные в духовке, — это вкусная и полезная альтернатива фастфуду. Они получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, при этом готовятся без лишнего масла.

Наггетсы
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наггетсы

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 100 г панировочных сухарей
  • 50 г пшеничной муки
  • Соль и специи по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка мяса: нарежьте куриное филе на небольшие кусочки удобного размера.

  2. Приготовление кляра: в одной миске взбейте яйца с добавлением соли и любимых специй. В другую насыпьте муку, а в третью — панировочные сухари.

  3. Панировка: обваляйте каждый кусочек курицы сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и, наконец, обваляйте в панировочных сухарях, обеспечивая равномерное покрытие.

  4. Выпекание: выложите панированные кусочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 20 минут до золотистой корочки.

Советы по приготовлению:

  • Для более хрустящей корочки используйте панировочные сухари грубого помола или добавьте к ним измельченные кукурузные хлопья.

  • Подавайте наггетсы с различными соусами, такими как чесночный, сырный или томатный, чтобы разнообразить вкус.

  • Чтобы наггетсы были более сочными, предварительно замаринуйте куриное филе в йогурте или кефире на 30 минут.

Преимущества домашнего приготовления:

Готовя наггетсы самостоятельно, вы контролируете качество ингредиентов и можете экспериментировать с различными специями и добавками. Кроме того, запекание в духовке делает блюдо менее калорийным по сравнению с жаркой во фритюре.

Вариации рецепта:

  • Сырные наггетсы: добавьте тертый пармезан в панировочные сухари для придания сырного аромата.

  • Острые наггетсы: добавьте в яичную смесь острый соус или кайенский перец для пикантности.

  • Травяные наггетсы: смешайте панировочные сухари с сушеными травами, такими как орегано, тимьян или розмарин, для придания дополнительного аромата.

Приготовление домашних куриных наггетсов в духовке — это простой и быстрый способ порадовать себя и близких вкусным блюдом без лишних калорий. Экспериментируйте с ингредиентами и находите свои идеальные сочетания!

Уточнения

На́ггетсы (англ  chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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