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Сырники, как в детстве: секреты идеального теста

1:37
Еда

Сырники — классика, проверенная временем! Если вы цените настоящий вкус и нежную текстуру, рецепт классических сырников — лучший выбор. Он не содержит манки и прочих заменителей, которые часто используют приверженцы правильного питания или худеющие, и именно поэтому вкус остаётся по-настоящему аутентичным.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сырники

Ингредиенты (на 400 г творога 5-9%):

  • Творог — 400 г
  • Мука — 2 столовые ложки
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Яйца — 2 шт.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Соль — щепотка

Порядок приготовления:

  1. Подготовка основы:
    Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с творогом до однородной массы.
  2. Замешивание теста:
    Добавьте муку, обычный и ванильный сахар, а также щепотку соли. Замесите тесто до состояния, когда масса будет ни сухой, ни липкой — идеальная консистенция для формирования сырников.
  3. Формирование и жарка:
    Сформируйте небольшие лепёшки привычным для вас способом. Обжаривайте сырники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Помните, что соблюдение пропорций и правильная технология приготовления — залог нежного вкуса и пышной текстуры. Следуя этим простым шагам, вы получите блюдо, которое удивит всех своим насыщенным вкусом и ароматом. Наслаждайтесь классикой, которая не подвержена модным тенденциям, но остаётся любимой на протяжении многих лет.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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