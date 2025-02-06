Сырники, как в детстве: секреты идеального теста

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — классика, проверенная временем! Если вы цените настоящий вкус и нежную текстуру, рецепт классических сырников — лучший выбор. Он не содержит манки и прочих заменителей, которые часто используют приверженцы правильного питания или худеющие, и именно поэтому вкус остаётся по-настоящему аутентичным.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сырники

Ингредиенты (на 400 г творога 5-9%):

Творог — 400 г

Мука — 2 столовые ложки

Сахар — 1 столовая ложка

Яйца — 2 шт.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Соль — щепотка

Порядок приготовления:

Подготовка основы:

Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с творогом до однородной массы. Замешивание теста:

Добавьте муку, обычный и ванильный сахар, а также щепотку соли. Замесите тесто до состояния, когда масса будет ни сухой, ни липкой — идеальная консистенция для формирования сырников. Формирование и жарка:

Сформируйте небольшие лепёшки привычным для вас способом. Обжаривайте сырники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Помните, что соблюдение пропорций и правильная технология приготовления — залог нежного вкуса и пышной текстуры. Следуя этим простым шагам, вы получите блюдо, которое удивит всех своим насыщенным вкусом и ароматом. Наслаждайтесь классикой, которая не подвержена модным тенденциям, но остаётся любимой на протяжении многих лет.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

