Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы мечтаете о воздушных и нежных оладьях, но ваши лепёшки получаются плоскими, как блинчики? Причины могут крыться в нескольких нюансах, которые часто упускают из виду даже опытные кулинары.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Основные ошибки при приготовлении оладий

Использование холодных ингредиентов.

Многие начинают готовить сразу после того, как достали кефир и яйца из холодильника. Но для идеальной текстуры продукты должны быть комнатной температуры. Если проигнорировать этот совет, оладьи окажутся не пышными.

Неправильное добавление соды.

Если насыпать гидрокарбонат натрия непосредственно в кислый кефир, сода не сможет раскрыть свои свойства. Результат — тесто не поднимется должным образом. Лучший вариант — аккуратно вмешать соду уже в готовое тесто.

Недостаточный "отдых" теста.

Запускать процесс жарки сразу после замеса — ещё одна распространённая ошибка. Дайте кефирно-яично-мучной смеси постоять хотя бы 15 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Такой "отдых" помогает тесту приобрести оптимальную консистенцию и обеспечивает пышность готовых оладий.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно улучшить качество своих оладий, и они порадуют вас своим нежным вкусом и воздушной структурой.

Уточнения

Вы́печка - общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

