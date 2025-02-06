Быстрый рецепт: сытная солянка с картофелем, колбасой и грудинкой

Если вы любите вкусно поесть, но не готовы тратить часы на готовку, этот вариант солянки с колбасой станет для вас находкой. Несмотря на отсутствие наваристого мясного бульона, блюдо обладает насыщенным вкусом и ароматом, благодаря колбасе и грудинке. А если хочется сделать суп ещё более сытным — добавьте кубики картофеля и варите до его готовности. Перед подачей не забудьте украсить тарелки свежей петрушкой или укропом, а ломтик лимона и каперсы придадут завершающий штрих.
Подготовка картофеля:
Очистите и нарежьте картофель кубиками. Поместите в кастрюлю объемом 3 л, залейте водой и поставьте на сильный огонь.
Обжарка мясных ингредиентов:
Пока вода с картофелем закипает, нарежьте вареную колбасу, грудинку и копченую колбасу соломкой. Разогрейте половину растительного масла в сковороде и обжарьте нарезанные продукты до золотистого цвета.
Варка основы:
Когда вода закипит, снимите пену шумовкой, добавьте обжаренную колбасу с грудинкой и доведите до кипения. Варите 5 минут на среднем огне.
Приготовление овощной основы:
Нарежьте соленые огурцы и репчатый лук маленькими кубиками. В оставшемся масле на сковороде обжарьте овощи, добавьте томатную пасту и тушите 2 минуты. Затем переложите овощи в кастрюлю к картофелю и мясу, влейте огуречный рассол и доведите до кипения, варите ещё 5 минут. По вкусу добавьте соль и перец.
Финальная стадия:
Добавьте в суп маслины и оливки, дайте ему закипеть, затем выключите огонь. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на горячей плите несколько минут. Через 15 минут разлейте солянку по тарелкам, добавьте ломтик лимона и каперсы для яркого вкусового акцента.
Наслаждайтесь этим ароматным и сытным блюдом, которое идеально подойдёт как для обеда, так и для праздничного стола!
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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