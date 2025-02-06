Быстрый рецепт: сытная солянка с картофелем, колбасой и грудинкой

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите вкусно поесть, но не готовы тратить часы на готовку, этот вариант солянки с колбасой станет для вас находкой. Несмотря на отсутствие наваристого мясного бульона, блюдо обладает насыщенным вкусом и ароматом, благодаря колбасе и грудинке. А если хочется сделать суп ещё более сытным — добавьте кубики картофеля и варите до его готовности. Перед подачей не забудьте украсить тарелки свежей петрушкой или укропом, а ломтик лимона и каперсы придадут завершающий штрих.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты (на 8 порций)

Основные компоненты:

— Картофель — 6-7 шт.

— Вареная колбаса или сосиски — 300 г

— Грудинка — 300 г

— Копченая колбаса — 250 г

— Картофель — 6-7 шт. — Вареная колбаса или сосиски — 300 г — Грудинка — 300 г — Копченая колбаса — 250 г Для вкуса и текстуры:

— Соленые огурцы — 6-7 шт.

— Репчатый лук — 1 шт.

— Маслины и оливки — 150 г

— Томатная паста — 2 ст. л.

— Огуречный рассол — 200 мл

— Растительное масло — 2 ст. л.

— Питьевая вода — 2,7 л.

— Соль, черный молотый перец — по вкусу

— Лимон и каперсы — для подачи

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка картофеля:

Очистите и нарежьте картофель кубиками. Поместите в кастрюлю объемом 3 л, залейте водой и поставьте на сильный огонь. Обжарка мясных ингредиентов:

Пока вода с картофелем закипает, нарежьте вареную колбасу, грудинку и копченую колбасу соломкой. Разогрейте половину растительного масла в сковороде и обжарьте нарезанные продукты до золотистого цвета. Варка основы:

Когда вода закипит, снимите пену шумовкой, добавьте обжаренную колбасу с грудинкой и доведите до кипения. Варите 5 минут на среднем огне. Приготовление овощной основы:

Нарежьте соленые огурцы и репчатый лук маленькими кубиками. В оставшемся масле на сковороде обжарьте овощи, добавьте томатную пасту и тушите 2 минуты. Затем переложите овощи в кастрюлю к картофелю и мясу, влейте огуречный рассол и доведите до кипения, варите ещё 5 минут. По вкусу добавьте соль и перец. Финальная стадия:

Добавьте в суп маслины и оливки, дайте ему закипеть, затем выключите огонь. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на горячей плите несколько минут. Через 15 минут разлейте солянку по тарелкам, добавьте ломтик лимона и каперсы для яркого вкусового акцента.

Наслаждайтесь этим ароматным и сытным блюдом, которое идеально подойдёт как для обеда, так и для праздничного стола!

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

