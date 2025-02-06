Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры Швейцарии придумали, как чинить дороги, не перекрывая движение: заметит ли Россия эту технологию
В один миг засияет! Вот как правильно чистить подоконник
Актёра Обманова задержали силовики из-за пояса смертника в квартире
Отказ от косметики на месяц: неожиданные изменения, которые произойдут с вашей кожей за этот период
Спутниковые исследования показывают тревожный рост ГФУ-125 в атмосфере
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями

Быстрый рецепт: сытная солянка с картофелем, колбасой и грудинкой

2:51
Еда

Если вы любите вкусно поесть, но не готовы тратить часы на готовку, этот вариант солянки с колбасой станет для вас находкой. Несмотря на отсутствие наваристого мясного бульона, блюдо обладает насыщенным вкусом и ароматом, благодаря колбасе и грудинке. А если хочется сделать суп ещё более сытным — добавьте кубики картофеля и варите до его готовности. Перед подачей не забудьте украсить тарелки свежей петрушкой или укропом, а ломтик лимона и каперсы придадут завершающий штрих.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Основные компоненты:
    — Картофель — 6-7 шт.
    — Вареная колбаса или сосиски — 300 г
    — Грудинка — 300 г
    — Копченая колбаса — 250 г
  • Для вкуса и текстуры:
    — Соленые огурцы — 6-7 шт.
    — Репчатый лук — 1 шт.
    — Маслины и оливки — 150 г
    — Томатная паста — 2 ст. л.
    — Огуречный рассол — 200 мл
    — Растительное масло — 2 ст. л.
    — Питьевая вода — 2,7 л.
    — Соль, черный молотый перец — по вкусу
    — Лимон и каперсы — для подачи

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка картофеля:
    Очистите и нарежьте картофель кубиками. Поместите в кастрюлю объемом 3 л, залейте водой и поставьте на сильный огонь.

  2. Обжарка мясных ингредиентов:
    Пока вода с картофелем закипает, нарежьте вареную колбасу, грудинку и копченую колбасу соломкой. Разогрейте половину растительного масла в сковороде и обжарьте нарезанные продукты до золотистого цвета.

  3. Варка основы:
    Когда вода закипит, снимите пену шумовкой, добавьте обжаренную колбасу с грудинкой и доведите до кипения. Варите 5 минут на среднем огне.

  4. Приготовление овощной основы:
    Нарежьте соленые огурцы и репчатый лук маленькими кубиками. В оставшемся масле на сковороде обжарьте овощи, добавьте томатную пасту и тушите 2 минуты. Затем переложите овощи в кастрюлю к картофелю и мясу, влейте огуречный рассол и доведите до кипения, варите ещё 5 минут. По вкусу добавьте соль и перец.

  5. Финальная стадия:
    Добавьте в суп маслины и оливки, дайте ему закипеть, затем выключите огонь. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на горячей плите несколько минут. Через 15 минут разлейте солянку по тарелкам, добавьте ломтик лимона и каперсы для яркого вкусового акцента.

Наслаждайтесь этим ароматным и сытным блюдом, которое идеально подойдёт как для обеда, так и для праздничного стола!

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Советы
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки Аудио 
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями
Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Вы тоже не удаляете эти листья у помидоров? Тогда ждите проблем с урожаем
Привычный борщ заиграет новыми оттенками вкуса — замените сметану этим продуктом
Рестораны используют этот трюк ежедневно! Вот как почистить духовку за 5 минут
Экс-теннисист Ольховский желает Синнеру достойных соперников в этом сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.