Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей

Этот изысканный десерт, сочетающий в себе пышный, бархатистый бисквит насыщенного красного цвета, нежный крем на основе сливочного крем-чиза и свежую вишневую прослойку с лёгкой кислинкой, станет настоящим украшением любого торжества. Не беспокойтесь, если вы не являетесь опытным кондитером — внимательно следуя нашему подробному рецепту, вы легко создадите настоящий кулинарный шедевр. И, конечно же, не забудьте украсить готовый торт "вишенкой"!
Для теста:
Для крема:
Для вишневой прослойки:
Приготовление основы.
Взбейте размягченное сливочное масло с обычным и ванильным сахаром до пышной светлой массы. По одному введите яйца, продолжая взбивать миксером до получения однородной кремовой консистенции.
Окрашивание жидких ингредиентов.
Смешайте кефир с 1 чайной ложкой красителя до однородности, затем аккуратно влейте эту смесь в масляно-яичную массу, продолжая работать миксером.
Смешивание сухих ингредиентов.
В отдельной миске просейте пшеничную муку вместе с какао-порошком, разрыхлителем и щепоткой соли. Постепенно введите сухую смесь в жидкую, тщательно вымешивая тесто до полного исчезновения комочков.
Выпекание бисквита.
Подготовьте разъемную форму или кольцо диаметром 18-20 см, выстелив дно пергаментной бумагой (если используете кольцо, оберните его фольгой). Вылейте тесто, разровняйте лопаточкой и выпекайте в предварительно разогретой до 160-170°С духовке 45-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Охлаждение и подготовка коржа.
Достаньте готовый бисквит, аккуратно снимите форму, оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на несколько часов, а лучше — на ночь.
Приготовление вишневой прослойки.
Избавьтесь от косточек вишни, поместите ягоды вместе с выделившимся соком в небольшую кастрюльку, добавьте сахар и доведите смесь до кипения на среднем огне. Разведите кукурузный крахмал в 2 столовых ложках воды, влейте в кастрюльку и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Снимите с огня и дайте остыть.
Приготовление крема.
Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до однородной массы, затем добавьте жирные сливки и продолжайте взбивать еще 2-3 минуты до получения пышного крема.
Сборка торта.
Достаньте охлажденный бисквит, срежьте его верхушку для выравнивания и разрежьте на три коржа (можно использовать капроновую нитку или острый нож). Соберите торт в разъемной форме:
Финальное пропитывание.
Оставьте торт в холодильнике на 4-6 часов для полного пропитывания и формирования вкусовой гармонии.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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