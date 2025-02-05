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Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей

4:34
Еда

Этот изысканный десерт, сочетающий в себе пышный, бархатистый бисквит насыщенного красного цвета, нежный крем на основе сливочного крем-чиза и свежую вишневую прослойку с лёгкой кислинкой, станет настоящим украшением любого торжества. Не беспокойтесь, если вы не являетесь опытным кондитером — внимательно следуя нашему подробному рецепту, вы легко создадите настоящий кулинарный шедевр. И, конечно же, не забудьте украсить готовый торт "вишенкой"!

Торт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Торт

Ингредиенты на 12 порций

Для теста:

  • 130 г сахарной пудры (сахар-песок)
  • 200 г пшеничной муки
  • 170 мл кефира (2,5%)
  • 100 г сливочного масла (размягчённого)
  • 2 куриных яйца
  • 1 ч. л. какао-порошка
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ч. л. пищевого красителя
  • Щепотка соли

Для крема:

  • 400 г сливочного сыра
  • 150 г жирных сливок (35%)
  • 100 г сахарной пудры

Для вишневой прослойки:

  • 300 г вишни (без косточек)
  • 70 г сахар-песка
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

Пошаговый рецепт

Приготовление основы.

Взбейте размягченное сливочное масло с обычным и ванильным сахаром до пышной светлой массы. По одному введите яйца, продолжая взбивать миксером до получения однородной кремовой консистенции.

Окрашивание жидких ингредиентов.

Смешайте кефир с 1 чайной ложкой красителя до однородности, затем аккуратно влейте эту смесь в масляно-яичную массу, продолжая работать миксером.

Смешивание сухих ингредиентов.

В отдельной миске просейте пшеничную муку вместе с какао-порошком, разрыхлителем и щепоткой соли. Постепенно введите сухую смесь в жидкую, тщательно вымешивая тесто до полного исчезновения комочков.

Выпекание бисквита.

Подготовьте разъемную форму или кольцо диаметром 18-20 см, выстелив дно пергаментной бумагой (если используете кольцо, оберните его фольгой). Вылейте тесто, разровняйте лопаточкой и выпекайте в предварительно разогретой до 160-170°С духовке 45-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Охлаждение и подготовка коржа.

Достаньте готовый бисквит, аккуратно снимите форму, оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на несколько часов, а лучше — на ночь.

Приготовление вишневой прослойки.

Избавьтесь от косточек вишни, поместите ягоды вместе с выделившимся соком в небольшую кастрюльку, добавьте сахар и доведите смесь до кипения на среднем огне. Разведите кукурузный крахмал в 2 столовых ложках воды, влейте в кастрюльку и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Снимите с огня и дайте остыть.

Приготовление крема.

Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до однородной массы, затем добавьте жирные сливки и продолжайте взбивать еще 2-3 минуты до получения пышного крема.

Сборка торта.

Достаньте охлажденный бисквит, срежьте его верхушку для выравнивания и разрежьте на три коржа (можно использовать капроновую нитку или острый нож). Соберите торт в разъемной форме:

  • На нижний корж нанесите первую порцию крема, распределив его в виде спирали и создав аккуратный бортик.
  • Выложите половину вишневой прослойки, равномерно распределив её по поверхности.
  • Повторите процесс с вторым коржом, используя оставшийся крем и оставшуюся вишню.
  • Завершите сборку последним коржом, верхняя сторона которого должна оказаться сверху.
  • Снимите форму и покройте верх торта оставшимся кремом, аккуратно обмазав края. Для украшения измельчите срезанную верхушку и другие обрезки бисквита в крошку, обсыпьте ими края, а дополните декором из свежих вишен и розочек из крема.

Финальное пропитывание.

Оставьте торт в холодильнике на 4-6 часов для полного пропитывания и формирования вкусовой гармонии.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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