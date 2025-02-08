Йогурт устарел? Скандинавский скир завоёвывает популярность в России

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

В магазинах рядом с йогуртами и сметаной всё чаще можно увидеть скир. Этот традиционный скандинавский кисломолочный продукт с тысячелетней историей родом из Исландии становится всё популярнее и в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соус

Чем скир отличается от йогурта

Главное отличие скира в уникальной технологии производства. Для его изготовления требуется в 3-4 раза больше молока, чем для обычного йогурта, а также специальная исландская закваска. Это делает продукт более насыщенным белком, кальцием и пробиотиками, но при этом скир остаётся низкожирным и легко усваивается.

По консистенции он напоминает что-то среднее между густым йогуртом, сметаной и творожной массой.

Как использовать скир в кулинарии

Скир можно использовать так же, как йогурт или сметану. Он отлично подходит:

Для завтрака - в сочетании с ягодами, фруктами или мёдом.

- в сочетании с ягодами, фруктами или мёдом. Для выпечки - делает тесто более воздушным.

- делает тесто более воздушным. Для заправки салатов - заменяет сметану или майонез.

- заменяет сметану или майонез. Для маринадов - хорошо смягчает мясо и рыбу.

Скир — это полезный и универсальный кисломолочный продукт, который может заменить сразу несколько продуктов. Он подходит для тех, кто следит за питанием, хочет больше белка в рационе, но при этом не любит тяжёлую молочную продукцию.

Уточнения

Скир — традиционный исландский молочный продукт, напоминающий нечто среднее между сметаной и творожной массой и имеющий кисловатый вкус и густую консистенцию.



