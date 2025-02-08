Йогурт устарел? Скандинавский скир завоёвывает популярность в России

В магазинах рядом с йогуртами и сметаной всё чаще можно увидеть скир. Этот традиционный скандинавский кисломолочный продукт с тысячелетней историей родом из Исландии становится всё популярнее и в России.
Главное отличие скира в уникальной технологии производства. Для его изготовления требуется в 3-4 раза больше молока, чем для обычного йогурта, а также специальная исландская закваска. Это делает продукт более насыщенным белком, кальцием и пробиотиками, но при этом скир остаётся низкожирным и легко усваивается.
По консистенции он напоминает что-то среднее между густым йогуртом, сметаной и творожной массой.
Скир можно использовать так же, как йогурт или сметану. Он отлично подходит:
Скир — это полезный и универсальный кисломолочный продукт, который может заменить сразу несколько продуктов. Он подходит для тех, кто следит за питанием, хочет больше белка в рационе, но при этом не любит тяжёлую молочную продукцию.
Скир — традиционный исландский молочный продукт, напоминающий нечто среднее между сметаной и творожной массой и имеющий кисловатый вкус и густую консистенцию.
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