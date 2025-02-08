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Йогурт устарел? Скандинавский скир завоёвывает популярность в России

1:27
Еда

В магазинах рядом с йогуртами и сметаной всё чаще можно увидеть скир. Этот традиционный скандинавский кисломолочный продукт с тысячелетней историей родом из Исландии становится всё популярнее и в России.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соус

Чем скир отличается от йогурта

Главное отличие скира в уникальной технологии производства. Для его изготовления требуется в 3-4 раза больше молока, чем для обычного йогурта, а также специальная исландская закваска. Это делает продукт более насыщенным белком, кальцием и пробиотиками, но при этом скир остаётся низкожирным и легко усваивается.

По консистенции он напоминает что-то среднее между густым йогуртом, сметаной и творожной массой.

Как использовать скир в кулинарии

Скир можно использовать так же, как йогурт или сметану. Он отлично подходит:

  • Для завтрака - в сочетании с ягодами, фруктами или мёдом.
  • Для выпечки - делает тесто более воздушным.
  • Для заправки салатов - заменяет сметану или майонез.
  • Для маринадов - хорошо смягчает мясо и рыбу.

Скир — это полезный и универсальный кисломолочный продукт, который может заменить сразу несколько продуктов. Он подходит для тех, кто следит за питанием, хочет больше белка в рационе, но при этом не любит тяжёлую молочную продукцию.

Уточнения

Скир — традиционный исландский молочный продукт, напоминающий нечто среднее между сметаной и творожной массой и имеющий кисловатый вкус и густую консистенцию.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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