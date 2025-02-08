Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прибалтика движется к интеграции с ЕС
Йогурт устарел? Скандинавский скир завоёвывает популярность в России
Юэн Макгрегор подал в суд на преследовавшую его сталкершу
Регина Тодоренко откровенно рассказала, как изменилась за годы брака с Владом Топаловым
Худшие советы из соцсетей: дизайнеры в ужасе от этих трендов
Чувствуете раздражение по мелочам: узнайте, как вернуть эмоциональный баланс
Ледники тают, и вот к чему это уже привело — уникальное явление зафиксировано
Верните ногтям гладкость и здоровье: простой способ справиться с бороздками
Пальмы не обещаем, но айва и грецкий орех в вашем саду — это уже реальность: выращивание в средней полосе

Зелень не всегда полезна: когда укроп становится опасным

1:32
Еда

Укроп — популярная приправа, которая не только улучшает вкус блюд, но и приносит организму пользу. Однако, как выяснили специалисты Роспотребнадзора, есть случаи, когда эта зелень может навредить.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Полезные свойства укропа

Укроп богат витаминами С, РР, Е и группы B, а также содержит калий, кальций, цинк, марганец, медь, железо и фосфор. В 100 граммах зелени всего 43 ккал, при этом она содержит 3 г белка и 2 г клетчатки, что делает укроп ценным продуктом для здоровья.

Его регулярное употребление:

  • Поддерживает сердечно-сосудистую систему
  • Укрепляет иммунитет
  • Способствует выводу желчи и улучшает пищеварение

Когда укроп может навредить

Несмотря на все плюсы, некоторым людям стоит ограничить его употребление.

  • Гипотоники. Укроп может понижать артериальное давление, что приведёт к слабости и головокружению.
  • Люди с индивидуальной непереносимостью. Возможны аллергические реакции, нарушения пищеварения.
  • Беременные женщины. Избыток укропа может негативно сказаться на тонусе матки. Врачи советуют контролировать количество зелени в рационе.
  • Люди с проблемами суставов. Некоторые виды зелени могут усугублять симптомы заболеваний суставов, поэтому перед включением в рацион стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Укро́п паху́чий — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Еда и рецепты
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты Аудио 
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Авто
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами Аудио 
Популярное
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Увлажнение кожи пяток — важный этап ухода за ногами, особенно если кожа становится сухой и грубой.

Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Последние материалы
Таблетка молодости: действительно ли NMN продлевает жизнь
Волосы выпадают больше обычного? Эти анализы помогут узнать причину
Чем короче приготовление, тем больше пользы: как не испортить овощи
Этот скутер знали все: и теперь он снова в продаже
В отпуск и обратно без неприятностей: как не подхватить опасную инфекцию на отдыхе
Наклонный потолок портит интерьер? Эти 20 идей спасут ваш дом
Хотите быстрый результат? Выбираем правильный вид кардио без вреда здоровью
Сможет ли Цзилинь возродить "ржавый пояс" Китая?
Актёр Городничий объяснил, почему Борисов не заслуживает престижной кинопремии
Хотите долговечный ремонт: узнайте, почему серая затирка лучше белой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.