Зелень не всегда полезна: когда укроп становится опасным

Укроп — популярная приправа, которая не только улучшает вкус блюд, но и приносит организму пользу. Однако, как выяснили специалисты Роспотребнадзора, есть случаи, когда эта зелень может навредить.
Укроп богат витаминами С, РР, Е и группы B, а также содержит калий, кальций, цинк, марганец, медь, железо и фосфор. В 100 граммах зелени всего 43 ккал, при этом она содержит 3 г белка и 2 г клетчатки, что делает укроп ценным продуктом для здоровья.
Его регулярное употребление:
Несмотря на все плюсы, некоторым людям стоит ограничить его употребление.
Укро́п паху́чий — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп.
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