Зелень не всегда полезна: когда укроп становится опасным

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Укроп — популярная приправа, которая не только улучшает вкус блюд, но и приносит организму пользу. Однако, как выяснили специалисты Роспотребнадзора, есть случаи, когда эта зелень может навредить.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Полезные свойства укропа

Укроп богат витаминами С, РР, Е и группы B, а также содержит калий, кальций, цинк, марганец, медь, железо и фосфор. В 100 граммах зелени всего 43 ккал, при этом она содержит 3 г белка и 2 г клетчатки, что делает укроп ценным продуктом для здоровья.

Его регулярное употребление:

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Укрепляет иммунитет

Способствует выводу желчи и улучшает пищеварение

Когда укроп может навредить

Несмотря на все плюсы, некоторым людям стоит ограничить его употребление.

Гипотоники. Укроп может понижать артериальное давление, что приведёт к слабости и головокружению.

Люди с индивидуальной непереносимостью. Возможны аллергические реакции, нарушения пищеварения.

Беременные женщины. Избыток укропа может негативно сказаться на тонусе матки. Врачи советуют контролировать количество зелени в рационе.

Люди с проблемами суставов. Некоторые виды зелени могут усугублять симптомы заболеваний суставов, поэтому перед включением в рацион стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Укро́п паху́чий — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп.



