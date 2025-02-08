Чем короче приготовление, тем больше пользы: как не испортить овощи

Овощи — важная часть рациона, но как их есть, чтобы получить максимум пользы? Диетолог Карлин Томас рассказала, в каком виде овощи усваиваются лучше, и какие способы приготовления сохраняют максимум витаминов.
Врачи рекомендуют не менее 400 г овощей в день. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье кишечника, иммунитета и обмена веществ. Но важно не только что есть, но и как готовить.
Не все овощи теряют полезные свойства при обработке. Некоторые из них даже становятся более питательными.
Чем короче время приготовления, тем больше сохраняется витаминов.
Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды.
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