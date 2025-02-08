Чем короче приготовление, тем больше пользы: как не испортить овощи

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи — важная часть рациона, но как их есть, чтобы получить максимум пользы? Диетолог Карлин Томас рассказала, в каком виде овощи усваиваются лучше, и какие способы приготовления сохраняют максимум витаминов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи на гриле

Почему важно есть овощи каждый день

Врачи рекомендуют не менее 400 г овощей в день. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье кишечника, иммунитета и обмена веществ. Но важно не только что есть, но и как готовить.

Сырые или приготовленные: что полезнее

Не все овощи теряют полезные свойства при обработке. Некоторые из них даже становятся более питательными.

Тыква, морковь, картофель после термической обработки становятся легче усваиваемыми.

Антиоксидант ликопин в помидорах лучше усваивается после приготовления.

Чем короче время приготовления, тем больше сохраняется витаминов.

Какие способы приготовления самые полезные

На пару, в духовке или микроволновке - сохраняет максимум питательных веществ.

Бланширование - быстрый способ, который почти не снижает количество витаминов.

Приготовление с небольшим количеством жиров - помогает усвоению жирорастворимых витаминов (А, D, E, K). Достаточно 1 столовой ложки растительного масла.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды.



